SATSE celebra el "acuerdo retributivo histórico" conseguido para el personal de Enfermería del SERIS

LOGROÑO 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sindicato de Enfermería, SATSE, ha conseguido "un gran acuerdo en Mesa Sectorial que incorpora hasta diez importantes mejoras retributivas y laborales para las enfermeras y que supondrá un avance significativo en las condiciones de estas profesionales".

Este acuerdo "impulsado, defendido y negociado por SATSE" constituye "uno de los mejores paquetes de mejoras retributivas conseguido hasta la fecha". "Valoramos positivamente el acuerdo porque recoge algunas de nuestras reivindicaciones históricas, pero consideramos que sigue siendo insuficiente y con margen de mejora" porque si bien beneficia a una amplia mayoría de las enfermeras, deja fuera a parte del colectivo y a los fisioterapeutas.

Para el sindicato, este acuerdo "no limita su capacidad de negociación, sino que refuerza su posición para seguir avanzando en nuevas reivindicaciones".

"Continuaremos trabajando para alcanzar mejoras que beneficien a los fisioterapeutas y al resto de personal de enfermería que no se ha visto beneficiado en este acuerdo", insiste Patricia Mogena, secretaria autonómica de SATSE.

Con unas medidas que benefician a una amplia mayoría de profesionales, SATSE ha votado a favor porque "para nosotros ha primado el interés de las personas a las que representamos por encima de cualquier interés particular o estrategia sindical".

Entre las medidas aprobadas se incluyen importantes avances en conceptos retributivos como el incremento de la hora de guardia y de la productividad fija. "Nada de esto ha sido un regalo. Es el resultado de años de trabajo, negociación, presión y reivindicación constante. Cada mejora conseguida responde al compromiso de SATSE de situar a la enfermería en el lugar que merece y de lograr que la Administración reconozca con hechos la responsabilidad, cualificación y esfuerzo que realizamos cada día", señala Mogena.

"Hoy SATSE ha conseguido reivindicaciones históricas que se convierten en mejoras reales para la mayoría del colectivo de profesionales de enfermería del SERIS". No hay que olvidar que ya en 2025, el Sindicato de Enfermería consiguió el reconocimiento retributivo de las enfermeras especialistas, la mejora salarial de supervisoras y responsables de enfermería, así como el abono de noches y festivos durante las situaciones de IT.

"Este acuerdo es una conquista histórica para la enfermería riojana, pero no una meta. Es un punto de partida para continuar reivindicando el reconocimiento profesional, laboral y retributivo que corresponde a todos los profesionales a los que representamos".