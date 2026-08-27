Archivo - Enfermera en una foto de archivo. - COL·LEGI D'INFERMERES - Archivo

LOGROÑO, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sindicato SATSE reclama el incremento de la productividad fija de enfermeras y fisioterapeutas, alegando que "no estamos pidiendo ningún privilegio, sino que se reconozca y respete nuestra profesión".

Algo para lo que considera "imprescindible" que se produzca un incremento de la productividad fija "que se ajuste a la realidad actual".

Y es que, como señalan en un comunicado, los profesionales de enfermería y los fisioterapeutas son los sanitarios que menos cobran por este concepto en el SERIS.

"Es una de nuestras reivindicaciones históricas y ha llegado el momento de denunciar una realidad injusta y discriminatoria por lo que esta deslealtad del gobierno riojano tiene que llegar a su fin", denuncia Patricia Mogena, secretaria general autonómica de SATSE La Rioja.

Si la Productividad fija es un complemento que se basa en el especial rendimiento y se establece como una manera de retribuir el interés e iniciativa con el que el profesional desempeña su trabajo, claramente la administración riojana está demostrando que "no nos da valor ni nos respeta".

Han pasado más de 30 años desde que se estableció la cuantía de la productividad fija por categorías y el SERIS ha mantenido durante todos estos años una cantidad heredada del Insalud que se ha quedado "totalmente obsoleta y arcaica".

"Hemos cambiado como profesión asumiendo más responsabilidad, cuidados y competencias; hemos evolucionado adaptándonos a las necesidades de la población y a los avances de la ciencia y la tecnología", pero la productividad fija que tenemos asignada sigue anclada en el pasado.

Para el Sindicato de Enfermería, esta injusticia está provocando que exista un sistema de diferenciación de pago entre categorías profesionales que no respeta ni las características, ni la definición propia del concepto.

"Contar con un sistema que no es equitativo y que no reconoce el peso de quienes sostenemos la asistencia sanitaria cada día hace necesario que la consejería de Salud adopte de una vez por todas las medidas necesarias para poner fin a esta discriminación insostenible".

Es por todo ello por lo que SATSE reclama una mejora retributiva urgente para dejar de ser de las profesionales peor pagadas del país y para hacer del SERIS un servicio atractivo para dichos profesionales.

"Está claro que este aumento retributivo tendría un impacto significativo en su calidad de vida y haría más competitiva a La Rioja frente a las Comunidades limítrofes", concluye Patricia Mogena.