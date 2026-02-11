SATSE reclama "reconocimiento, tiempo y recursos para enfermeras y fisioterapeutas investigadoras"

LOGROÑO, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería, SATSE, ha subrayado que el anteproyecto de Ley del Estatuto Marco del personal estatutario acaba con algunas de las barreras y frenos que dificultan a las enfermeras y fisioterapeutas poder dedicarse a la investigación.

Una asignatura pendiente que, tras la aprobación de la norma, deberán aprobar los diferentes servicios de salud apoyando esta importante área de trabajo con reconocimiento, tiempo y recursos.

SATSE se suma, un año más, a la celebración del Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia, y resalta la importancia de acabar con todas las dificultades que se siguen encontrando las enfermeras y fisioterapeutas para dedicar parte o todo su tiempo de trabajo a la investigación y, de esta forma, mejorar la seguridad y calidad de la atención al paciente al fundamentar la asistencia sanitaria en la evidencia científica.

El Sindicato destaca que el anteproyecto de Ley del nuevo Estatuto Marco contempla importantes avances para mejorar la situación del personal investigador, dedicando, incluso, un capítulo propio dentro de su articulado.

Entre otros, la norma considera como tiempo efectivo de trabajo las actividades de investigación y docencia, así como toda la formación que se realice a instancias del correspondiente servicio de salud.

Las actividades de investigación, además, se tendrán en cuenta en los baremos del personal estatutario temporal en procesos selectivos y carrera profesional, otorgándoseles la misma valoración que el tiempo trabajado en actividades asistenciales, según el texto que ha sido acordado por SATSE, y los sindicatos del Ámbito de Negociación, con el Ministerio de Sanidad.

En cuanto al nuevo modelo de clasificación profesional que contempla la norma, se ha establecido la consideración de Grupo 8 para aquellos puestos que exijan como requisito el Doctorado, "y no como ahora, que en los lugares donde se ha creado una categoría investigadora que incluya Enfermería, se le ha asignado el subgrupo A2, pese a requerirles el Doctorado", explica SATSE.

COMPROMISOS DE PAPEL.

SATSE resalta que todas estas mejoras son solo aún "compromisos escritos en un papel", de ahí que insista en la necesidad de que no sufran "recortes o cambios perjudiciales" durante la tramitación de la Ley del Estatuto Marco en el Congreso de los Diputados y que, una vez entre en vigor, su aplicación, por parte de las comunidades autónomas, sea ágil, firme y eficaz.

De otro lado, el Sindicato demanda la incorporación en todos los servicios de salud de la categoría transversal "personal investigador" (subgrupo A1), en el que Enfermería y Fisioterapia puedan estar incluidos, en igualdad de oportunidades, junto al resto de grados sanitarios que reúnan los requisitos necesarios, y así puedan dedicar parte de su actividad a mejorar la asistencia sanitaria de las personas a través de la investigación.

Una figura cuyo desarrollo es posible desde la publicación de la Ley 17/2022, por la que se modifica la Ley 14/2011 de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

La organización sindical reitera que las enfermeras y fisioterapeutas se encuentran con múltiples obstáculos, como el tener que realizar su trabajo de investigación fuera del horario laboral, restando tiempo a su vida personal, ya que los servicios de salud no suelen liberar horas asistenciales para poder investigar.

También se encuentran con escasa financiación específica para desarrollar proyectos de investigación, así como falta de incentivos por la actividad científica, y con un insuficiente reconocimiento de la faceta investigadora dentro de la carrera profesional.

BENEFICIOS.

El Sindicato afirma que un mayor impulso y potenciación de la investigación en Enfermería y Fisioterapia supone múltiples beneficios para pacientes, profesionales y el sistema sanitario.

Entre otros, y de cara a los/as pacientes, mejora la calidad y seguridad de la atención, posibilita cuidados personalizados, optimiza los recursos sanitarios y genera herramientas y soluciones innovadoras.

También posibilita un mayor avance profesional de enfermeras y fisioterapeutas al ayudar a generar un cuerpo de conocimiento propio y potenciar el pensamiento crítico y autonomía de estos profesionales sanitarios que, durante muchos años y aún en la actualidad, "son vistos y reconocidos únicamente como profesionales asistenciales en los centros sanitarios y sociosanitarios", concluyen desde la organización sindical.