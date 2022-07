SATSE La Rioja exige que "se haga cumplir a centros de mayores sus obligaciones" en personal enfermero y fisios

LOGROÑO, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería SATSE se ha unido este viernes "a las denuncias ya realizadas por diferentes entidades por la falta de enfermeras en la residencia de ancianos recién inaugurada, Camino de Olivos".

Y lo hace, dice en un comunicado, "por varios motivos: por una parte porque para SATSE es un engaño tanto hacia los usuarios como a la ciudadanía el ofertar plazas en una residencia de personas mayores sin cumplir con la prestación de servicios que se venden".

Y por otra, añaden, "porque no se puede pretender dar los servicios especializados que precisan pacientes con daño cerebral adquirido a través del personal del centro de salud correspondiente, en este caso La Guindalera, puesto que normalmente este tipo de pacientes precisan cuidados enfermeros las 24 horas del día y la atención primaria no puede alcanzar toda esa franja horaria".

Además, para el Sindicato de Enfermería el hecho de no contar con enfermeras en un centro de esas características implica que los usuarios "no están ni mucho menos bien atendidos" y que trabajadoras sin la formación, preparación y especialización necesaria "hagan funciones que no les corresponden incurriendo así en intrusismo profesional".

SATSE La Rioja se ha reunido esta misma semana con la consejera de Salud y con la directora general de Servicios Sociales, a quienes les planteó la problemática que hay en las residencias de personas mayores de la región.

Una situación ante la que les exigió que "estén vigilantes y sean garantes para que estos centros cumplan con las obligaciones" que tienen en materia de personal enfermero y fisioterapeuta "por la dignidad de los ciudadanos y por la dignidad de las profesiones".