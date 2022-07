CCOO, FSES, STAR y UGT reprueban al sindicato CSIF "por poner en riesgo los derechos de empleados públicos riojanos"

LOGROÑO, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos con representación en la Mesa General de Negociación de la Comunidad Autónoma de La Rioja CCOO, FSES, STAR y UGT reprueban al sindicato CSIF "por poner en riesgo los derechos de los empleados públicos de La Rioja".

Estos sindicatos han planteado ante el máximo órgano de negociación la reprobación del sindicato CSIF ya que, según explican, CSIF y sus representantes, "ajenos al principio de la buena fe negociador que obliga a las partes a realizar un esfuerzo sincero de aproximación mutua para obtener un acuerdo, vienen faltando sistemáticamente a la verdad en sus comunicados, tergiversando los hechos, evitando realizar propuestas, falseando la realidad de los procesos de negociación y mintiendo de forma permanente al conjunto de empleados públicos sobre sus propuestas, adoptando conductas confusas, equivocas y maliciosas sobre su disposición a negociar".

Además, prosiguen, "hay que tener en cuenta que la disposición a negociar, es precisamente no obstaculizar ni tergiversar la realidad, aunque no supone la necesidad de llegar a acuerdos concretos".

"No obstante esa 'buena fe negociadora' para que esta funcione eficazmente, nos obliga a las partes a no falsear las propuestas, a presentar alternativas viables y defenderlas, a informar verazmente sobre lo que acontece en las reuniones, a hacer esfuerzos para conseguir acuerdos eficaces, y a que el proceso de negociación en una materia sea verdadera y constructivo".

La negociación colectiva "sólo puede funcionar eficazmente si se lleva a cabo libremente y de buena fe por todas las partes".

De esta manera, continúan, "desde hace un tiempo a esta parte, CSIF en sus comunicados a la prensa y a los trabajadores, vienen vertiendo de forma habitual y sin ningún pudor, falsedades absolutas sobre lo que ocurre en las mesas de negociación, tratando con ello de confundir a los empleadas y empleados públicos, procurando un posicionamiento electoral a su favor, basado únicamente en las mentiras y las medias verdades que reflejan en todos y cada de sus comunicados, y en los que despliega toda su artillería de Fake News para malmeter, confundir, crear crispación y enfrentamiento".

Por todo ello, las Organizaciones Sindicales con representación en Mesa General CCOO, FSES, STAR Y UGT consideran en pleno reprobar la actuación del sindicato CSIF, que manteniéndose al margen de esa "bona fide" en el tiempo, "dificulta el derecho a la negociación colectiva con una posición de barrena permanente, tratando de sacar rendimiento electoral con su actitud".

En este sentido, se insta a CSIF "para que desista en su comportamiento, presente las propuestas y alegaciones que estime pertinentes, informe de los procesos de negociación conforme a la realidad, y se abstenga de seguir con este tipo de prácticas ya que consideramos que para la buena marcha de la negociación, es fundamental no quebrar la buena fe negociadora publicitando información no ajustada a la realidad de lo acaecido en cada uno de los foros de negociación constituidos al efecto".

Por todo ello, con motivo de informar fehacientemente "y no difundir las fake news a las que este sindicato nos tiene acostumbrados y para poder ejemplarizar los motivos de esta reprobación, se aclara que el grado personal, como elemento de carrera profesional no se ha negado en ningún momento su inclusión expresa en esta ley, a diferencia de la normativa estatal cuya regulación viene dada mediante desarrollo reglamentario".

La legislación actual sobre las garantías en cese de un puesto de trabajo vienen reflejadas en el artículo 5 y siguientes del Decreto 78/1991, de 28 de noviembre, por el que se regula la provisión de puestos de trabajo del personal funcionario al servicio de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja. "La propuesta que se está negociando no deroga ni contraviene esta regulación".

El mantenimiento del grado consolidado viene regulado en el Decreto 20/2022, de 18 de mayo, por el que se regula la carrera horizontal del personal funcionario de la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja y sus Organismos Autónomos. "No existe ningún precepto en el anteproyecto que contravenga la consolidación del grado".

En relación a la asignación temporal de funciones el sindicato confunde con el grado de carrera. El anteproyecto presentado por fin regula esta materia, estableciendo una serie de requisitos y límites temporales que a día de hoy no se producen. Recordar que dicha asignación de funciones viene regulada para esta Administración en el art 7 del Acuerdo Convenio, aprobado con el voto favorable de CSIF.

"El sindicato CSIF quiere poner en peligro la jornada, permisos y vacaciones de los empleados públicos. Es peligroso que sus representantes no distingan que es legislación básica y que no. No distingan que se puede regular en esta materia ni los márgenes que permite la Ley".

Siguiendo su teoría en el anteproyecto de ley debería figurar el día de la consejería, los días adicionales por fiestas patronales, la hora de reducción de personas mayores de 60 años, jornada de 35 horas etc.

"Su postura esta avocada a un recurso de inconstitucionalidad y limitar de manera definitiva los derechos adquiridos en esta Administración".

Finalmente, indican, "es falso que se desconfié de los funcionarios para ocupar puestos de directivos profesionales públicos. Materia que actualmente está en el artículo 17 bis de la Ley de Función Pública de la Rioja. En el anteproyecto se limita la entrada de personal ajeno a la Administración, cuestión que ahora no se produce". También es falso "que no se prevean los concursos de traslados previos a una convocatoria de empleo público".

El anteproyecto en materia de selección recoge lo dispuesto en la legislación básica en esta materia, según 61.6 del TREBEP.