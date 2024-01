SATSE La Rioja pide a Salud "que deje de poner parches y actúe en urgencias del San Pedro"

LOGROÑO, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

SATSE La Rioja lamenta que la Consejería de Salud "siga sin poner solución a la situación de colapso que se vive en el hospital San Pedro desde finales del mes de diciembre". "Lo único que han hecho es ir poniendo parches que es evidente que no son efectivos", apunta Patricia Mogena, secretaria autonómica de SATSE La Rioja.

Como explican en una nota de prensa, los profesionales llevan semanas "soportando una carga asistencial inasumible".

"No pueden más, es imposible dar respuesta con un mínimo de garantía a la demanda que se está registrando" en el centro hospitalario. De hecho, "si atendemos a las cifras, a media mañana de hoy (17 de enero) en Urgencias había 29 pacientes pendientes de ingresar, todos los boxes llenos, la UCE con 5 pacientes por encima de su capacidad... En total 114 pacientes en Urgencias y hasta 4 controles de las plantas de hospitalización dobladas".

"No puede salir la consejera diciendo que no hay colapso y que esto es algo puntual, porque no lo es", afirma Mogena. "Ni los profesionales pueden seguir así, ni los pacientes soportar una atención tan dilatada como la actual". Por no hablar de las infraestructuras que se están habilitando con el único objetivo de "esconder" la realidad.

Por todo ello, SATSE insta a Salud a "dejar de poner parches" y solucionar, de una vez por todas, la situación de Urgencias.