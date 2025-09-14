SDi inaugura su nueva oficina en San Pedro del Pinatar y refuerza su apuesta estratégica en la Región de Murcia - SDI

LOGROÑO, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La firma riojana SDi ha inaugurado oficialmente su nueva oficina en San Pedro del Pinatar, un paso estratégico con el que la compañía refuerza su compromiso con la Región de Murcia y apuesta por acercar sus servicios a clientes y colaboradores en una zona en pleno crecimiento y expansión.

Como ha destacado el CEO de la compañía, Marcos García, "la apertura de esta oficina no solo supone un impulso a la actividad de la compañía en la región, sino que también busca fortalecer la colaboración con el tejido empresarial y social de la zona".

Con la apertura en San Pedro del Pinatar de estas nuevas oficinas, SDi da un paso adelante en su estrategia de expansión territorial, con el objetivo de ofrecer un servicio más cercano y adaptado a las necesidades de sus clientes en la zona. La nueva oficina se suma a la red de delegaciones de la empresa y consolida su presencia en el sureste peninsular.

UN ENTORNO EMPRESARIAL CON GRAN POTENCIAL

La zona del Mar Menor y la comarca del Campo de Cartagena concentran un tejido empresarial muy dinámico, con sectores estratégicos como la industria agroalimentaria, la logística, el comercio y el turismo. Estos sectores demandan cada vez más soluciones innovadoras para optimizar procesos, mejorar su competitividad y avanzar en la transformación digital.

A punto de cumplir cuarenta años, la compañía se posiciona como "un socio tecnológico de referencia para estas empresas, aportando experiencia y soluciones adaptadas a las necesidades específicas de cada sector", ha incidido el CEO de SDi. La proximidad permitirá a la compañía acompañar de manera más directa a clientes actuales y abrir nuevas oportunidades de colaboración en ámbitos clave para el desarrollo económico de la región.

COMPROMISO CON EL ENTORNO

La elección de San Pedro del Pinatar como sede responde también a la voluntad de la compañía de integrarse en un entorno con gran potencial económico y social. Desde esta nueva ubicación, SDi trabajará para reforzar su cercanía con clientes actuales y establecer nuevas sinergias con instituciones, empresas y entidades locales.

SDi (febrero 1986) es una compañía riojana especializada en soluciones tecnológicas y de digitalización para pymes en España.