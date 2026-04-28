Secretario general de UGT FICA estatal analiza en Logroño la negociación colectiva en la Industria, Construcción y Agro

Archivo - El vicesecretario general de UGT Fica Mariano Hoya. - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT celebra este martes a partir de las 9 horas en la Fundación Laboral de la Construcción una jornada sobre 'El convenio colectivo sectorial y sus contenidos", en la que participará el secretario general de la Federación estatal, Mariano Hoya.

La jornada, en la que está prevista la participación de 140 delegados y delegadas, servirá para analizar la situación de la negociación colectiva en los sectores de la federación y profundizar en las afecciones que la inestable situación internacional puede implicar en cada uno de ellos.

En la jornada también participarán el secretario estatal de Política Sindical, José Pasadas, y la secretaria de Igualdad, Fátima Gallardo, así como otros responsables sectoriales de la federación.