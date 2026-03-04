Secretario del Reto Demográfico plantea menos burocracia ante despoblación: "Adaptar política a territorio, no al revés"

Francesc Boya, desde Logroño - EUROPA PRESS / LOURDES BARRAGÁN

LOGROÑO, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general para el Reto Demográfico del Gobierno de España, Francesc Boya, ha participado, ha dictado desde Logroño una ponencia en la que ha repasado las propuestas de cómo resolver "todas las ecuaciones que acompañan a un proceso de pérdida de población", desde el transporte hasta la media de edad.

Según ha declarado Boya durante su conferencia de clausura en el foro 'Empuéblate' que Eurocaja Rural ha puesto en marcha en la capital riojana, la política del medio rural "tiene que ser transversal y de Estado", ya que si no, "no se resolverán todas las ecuaciones".

Son muchos los desafíos enumerados por Boya. Revertir la pérdida de población, conseguir eficacia en las políticas públicas y hay que ser capaces de entender el desafío en cada territorio, ha defendido.

Los territorios, ha dicho, "no se pueden adaptar a las políticas públicas", ya que el viaje tiene que ser en sentido inverso, y para ello hay que resolver "el exceso de burocracia".

"Hay que bajar al terreno, entenderlo, comprender qué sucede", ha señalado Boya, quien mirando hacia atrás, considera que "se ha avanzado, se han hecho cosas, han sucedido historias importantes y se ha logrado dinero de donde no lo había".

Consenso y nuevas dinámicas que ahora "impregnan" la administración pública son algunos de los avances que se han conseguido en los últimos años a juicio de Boya, quien ha citado, por ejemplo, cómo se ha ganado en despliegue de la red de comunicaciones por todo el territorio.

En su opinión, ahora toca "dar un salto más" al margen de las medidas ya tomadas gracias al impulso del despliegue de fondos europeos. Y es que, ha dicho, "tres de cada cuatro millones de euros que salen de instituciones europeas, se quedan en las ciudades".

Apuesta por dar "un salto" desde una "estrategia" para saber "cómo estructurar un camino que permita avanzar con una lógica", una lógica "asentada sobre dos principios fundamentales clave", como son la equidad y la funcionalidad.

HASTA 500 MILLONES DE EUROS PARA LA MOVILIDAD

Fracesc Boya, en este punto, ha puesto el acento en la intención del Gobierno de España de ampliar hasta los 500 millones de euros las inversiones para facilitar la movilidad de proximidad entre pequeños municipios para vertebrar de manera más eficiente.

Entiende que esta política será clave, y la "revolución" en la manera de articular esa movilidad de proximidad ayudará a cohesionar más todavía el medio rural.

"Acompañaremos, con toda la lógica, la prestación de este servicio", ha comprometido el secretario general para el Reto Demográfico.

JAVIER LÓPEZ RECLAMA TRABAJO UNIDO

De su lado y para poner la guinda a la jornada 'Empuéblate', el presidente de Eurocaja Rural, Javier López, ha ofrecido una conclusión: "Trabajando juntos, se consiguen objetivos. Tenemos que seguir trabajando con ese compromiso, porque los pueblos tienen futuro".

"Eurocaja está y seguirá estando. Gracias, enhorabuena, siempre seremos su casa", ha puesto como guinda al acto.