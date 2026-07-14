La Seguridad Social suma en La Rioja más de 1.500 afiliados extranjeros en un año y supera los 24.000 en junio

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LOGROÑO, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Seguridad Social ha registrado 24.107 afiliados y afiliadas de media en junio en La Rioja, lo que suponen 289 personas ocupadas menos que en el mes anterior y 1.519 más que hace un año.

Este dato sitúa la variación interanual en un 6,72%, cuando el conjunto de la afiliación media ha decrecido un 1,18% en la comunidad respecto a mayo.

Además, las personas trabajadoras extranjeras suponen el 16,61% del total de afiliados en La Rioja (145.176).

De los 24.107 afiliados extranjeros en La Rioja, 13.791 son hombres, mientras que el número de mujeres alcanza las 10.316. Además, del total de personas afiliadas extranjeras, la mayoría, 15.894 proceden de países de fuera de la Unión Europea, mientras que 8.213 personas trabajadoras son de países de la UE.

Rumanía es el país con más afiliados a la Seguridad Social riojana, con 5.726 cotizantes. Le sigue Marruecos (3.688), Colombia (3.087), Venezuela (1.051) y Pakistán (816).

SECTORES DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA AJENA.

Si en el conjunto de la afiliación representan un 16,61% de las personas empleadas, la aportación de las personas extranjeras resulta especialmente relevante en algunos sectores del Régimen General de la Seguridad Social en La Rioja.

En Industria Manufacturera son 3.080 afiliados; en Hostelería, 3.011; en el Sistema Especial Agrario, 2.903; en Construcción suponen 1.934; en Actividades Administrativas y Servicios Auxiliares, 1.800; en Comercio, 1.796; en Transporte y Almacenamiento, 1.398; en Actividades Sanitarias y Servicios Sociales, 1.429 y en el Sistema Especial del Hogar, son 1.205.

Por otro lado, el número de trabajadores autónomos se sitúa en los 2.904 en la comunidad y, de ellos, 653 emprenden en la Construcción, sector al que le sigue la Hostelería, con 551 autónomos y autónomas; Comercio al por mayor y al por menor, donde trabajan 546; Otros Servicios, con 318, y Transporte y Almacenamiento con 282.