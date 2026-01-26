Hasta seis centros riojanos reciben el certificado que les acredita como 'Centro hacia la Sostenibilidad'

Acto de entrega de los diplomas - GOBIENRO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Hasta seis centros riojanos han recibido, en la mañana de hoy, el certificado que les acredita como 'Centros Educativos Hacia la Sostenibilidad' (CEHS).

La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos, y el consejero de Educación y Empleo, Alberto Galiana, han presidido hoy, día 26, Día mundial de la Educación Ambiental, el acto de entrega de certificados del programa.

Se trata de un proyecto de educación ambiental impulsado de manera conjunta por ambas consejerías con el objetivo de potenciar la participación del alumnado mediante la investigación y la acción, directa y tangible, para la mejora ambiental de su centro y su entorno próximo.

El programa CEHS, uno de los Proyectos de Innovación Educativa que ofrece el Gobierno de La Rioja, tiene una duración inicial de tres cursos tras los cuales se ofrece a los centros un reconocimiento y una bandera que, a partir de ahora, exhibirán en sus fachadas y que les acredita como colegios comprometidos con el medio ambiente.

Pasado ese periodo inicial, los centros que quieran seguir haciendo de la sostenibilidad su seña de identidad pueden continuar trabajando el proyecto y renovar este distintivo cada tres años.

El colegio Escolapios de Logroño ha recibido por primera vez su certificado, después de tres cursos de trabajo en los que se han centrado de manera especial en los problemas de residuos y convivencia en el centro, llevando a cabo numerosas acciones que han contado con la participación de alumnado de todos los niveles.

También han recogido un nuevo galardón y bandera, en este caso tras haber finalizado su sexto año trabajando la sostenibilidad: el Colegio Salesianos Domingo Savio, Alcaste-La Fuentes, y La Salle La Estrella, de San Asensio.

Junto a ellos, los centros más veteranos que han recogido hoy un nuevo certificado han sido el CEIP Gonzalo de Berceo de Villamediana de Iregua (tercera bandera), y el colegio Salesianos Los Boscos, de Logroño, que consigue ya su cuarto certificado tras más de 12 años participando en CEHS.

Con este acto de entrega de banderas, el Gobierno de La Rioja reconoce el trabajo e implicación de profesores y alumnos de todos los centros galardonados, de los ayuntamientos y de los responsables y equipos de las consejerías que gestionan el programa CEHS.

Este curso 2025-2026 se cumplen catorce años desde que se puso en marcha el programa de educación ambiental 'Centros Educativos Hacia la Sostenibilidad' (CEHS), como una apuesta del Gobierno de La Rioja por llevar a los colegios e institutos de La Rioja la educación ambiental, con un papel protagonista al alumnado, con el apoyo imprescindible de los docentes, y orientada a que se conviertan en ciudadanos activos, informados, capacitados y comprometidos con el respeto y el cuidado del medio ambiente y de su entorno más cercano.

Desde entonces y hasta ahora, y gracias al contacto permanente entre el equipo de educadores ambientales, alumnos y docentes, se ha conseguido desarrollar una metodología adaptada a las realidades de los centros, lo que ha permitido que el número de centros participantes haya ido aumentando cada año.

CEHS ha llevado a las aulas la importancia de investigar para conocer de primera mano los problemas ambientales, del trabajo en equipo para buscar y proponer soluciones a esos problemas y la implicación de los niños y jóvenes como ciudadanos capaces de llevar a cabo acciones de mejora.

El programa ha tenido una gran aceptación y demanda por parte de la comunidad educativa, y en la actualidad participan en el mismo 33 centros educativos, el 28,2 por ciento de los centros de La Rioja; que reúnen a 24.521 alumnos, el 45,5 por ciento del alumnado de la región, desde Educación Infantil hasta Bachillerato, así como Formación Profesional, ciclos formativos y población adulta, ya que también participa en el proyecto el CEPA Plus Ultra. A estos 33 centros se suma el Centro Educativo de Menores Virgen de Valvanera, de Logroño, que lleva siete años en el proyecto.