Seis líneas del servicio de transporte urbano se verán afectadas este fin de semana debido a diferentes eventos

LOGROÑO 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Seis líneas del servicio de transporte urbano de Logroño modificarán sus recorridos habituales mañana, sábado 11, y el domingo 12 de abril con motivo de dos concentraciones programadas, la 'Carrera Campus' de la Universidad de La Rioja y la 'Plantà i Cremà d'una Falla', incluida dentro del programa de actos organizados este fin de semana en la ciudad por la asociación Fallers pel Món.

Los autobuses realizarán todas las paradas que se encuentren a lo largo de sus itinerarios alternativos, aun no perteneciendo a sus recorridos habituales.

Las líneas afectadas recuperarán su itinerario habitual conforme se vayan abriendo al tráfico las vías por las que circulan normalmente.