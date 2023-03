Una madre llamó a la policía una semana antes de la muerte del niño de Lardero: "Me dijeron que estarían al loro"

"Alex dijo que se quería despedir de los amigos y, en nada", vino la otra niña "diciendo que se lo había llevado", ha contado el padre

LOGROÑO, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una semana y media antes de que Álex desapareciera y, quince minutos después, lo encontraran muerto en brazos de Francisco Javier Almeida, de 55 años, una madre llamó a la policía después de que intentara convencer a su hija para ir a su casa y el agente le dijo "qué iba a denunciar" y "que estarían al loro". Los niños le llamaban "el viejo".

En una sesión dura, la Audiencia Provincial de Logroño ha acogido hoy los relatos de varios padres de los niños que jugaban en el parque en el que ocurrió todo ese 28 de octubre del 2021 en el que, presuntamente, Almeida agredió sexualmente y asesinó a Álex, de nueve años.

El padre del niño Alex ha sido el primero, contando lo que pasó ese día en el parque Entre Ríos. Ese día, habían acudido al merendero de unos amigos, situado en el parque.

Ya iban a cenar, y les pidieron a los niños, que estaban jugando en fuera, que entraran. Alex pidió despedirse de los amigos y le dejaron salir. A Alex le acompañó otra niña: "Espera que va contigo", le dijo su padre y Álex se volvió y asintió.

"En nada, vino" la otra niña, ha relatado el padre, "diciendo que se lo había llevado un señor". Esta niña les señaló un portal, a donde se lo habían llevado, y empezaron a buscar, aunque en el portal equivocado.

No ha podido evitar derrumbarse. "Nos han quitado la alegría" ha dicho a una pregunta de la abogada de la acusación, Alicia Redondo, ante lo que el juez, Fernando Solsona, ha exigido, e implorado, que no siguiera preguntando en esa línea: "Creo que todos nos hacemos cargo de cómo están, le pido que no siga por ahí", ha dicho.

Para el padre de Álex, Almeida se lo tuvo que llevar a la fuerza. "Para mi sí", ha dicho contestando a una pregunta del jurado. Y es que, aunque se ha contado que iba a ver un perrito, éstos le gustaban, pero era "muy miedoso" con los animales.

Mientras buscaban los adultos en el portal equivocado (la niña que acompañaba a Álex no pudo dar bien las indicaciones). Intervino otro niño, cuya madre ha testificado hoy. Ese día, este niño fue a buscar a su madre para contarle lo que había pasado: "Ha sido el hombre del banco, el que te dije que no me gustaba", le dijo.

Almeida vigilaba a los niños hasta tal punto que le habían echado una foto. Así que este niño, ese 28 de octubre, le dijo a su madre que estaban buscando en el portal equivocado, cogió el patín y guió a los adultos al número cinco, donde vivía Almeida.

"Sólo se relacionaba con niños, siempre estaba detrás de ellos con el móvil", ha dicho una madre mientras otra ha llegado a contar que ella llamó a la policía el 14 de abril de 2021. No fue la única.

Almeida se sentaba en el banco, ha contado una tercera, lo hacía solo, en la zona contraria al parque. "Una semana y media antes mi hija y dos niñas estaban con un balón, se les escapó, él lo cogió y, cuando se acercó la niña, le dijo que tenía pajaritos en casa y si querían verlos".

Una niña quería ir pero la otra, en vez de aceptar, se lo dijo a su madre. Ésta no daba "crédito" y Almeida, en cuanto vio que había adultos, se marchó. La madre echó a correr pero no lo cogió.

La madre llamó a la policía, que tomó declaración a la niña y le dijeron: "Qué iba a denunciar si no había pasado nada. Que me quedara tranquila, que iban a peinar la zona", ha contado.