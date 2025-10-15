'Sentada por la paz' silenciosa de UGT La Rioja ante su sede en Logroño para seguir denunciando situación en Palestina

Y reclamando una paz "duradera y verificable"

LOGROÑO, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT de La Rioja ha protagonizado esta mañana una 'sentada por la paz' silenciosa ante su sede en Logroño, en la confluencia de las calles Avenida de Colón con Luisa Marín Lacalle, para seguir denunciando la situación en Palestina y reclamar al mismo tiempo para la zona "una paz duradera y verificable".

En completo silencio, enarbolando banderas palestinas o pequeñas pancartas con lemas como 'Stop genocidio', o lanzando humo como si de un bombardeo se tratara, decenas de personas -entre los que se ha podido ver a algunos representantes políticos, como concejales socialistas de Logroño- han protestado, en el marco de la huelga general convocada por las organizaciones sindicales para esta jornada de miércoles.

Como ha explicado a los periodistas el secretario general del sindicato, Jesús Izquierdo, "hoy desde UGT nos manifestamos delante de la sede del sindicato para mostrar nuestra solidaridad con el pueblo palestino".

"Hemos decidido hacer una sentada para denunciar la situación que se lleva produciendo en Palestina desde hace dos años con un genocidio que nos parece que es una auténtica vergüenza. Es inaceptable que se siga masacrando mujeres y niños, hasta la semana pasada más de 60.000 personas que han perdido la vida debido a los ataques del Estado de Israel. Nosotros queríamos denunciar esta situación que lleva dos años produciéndose", ha afirmado.

En sus palabras, "en estos días ha llegado un acuerdo de paz que nosotros queremos que sea verificable; que, por supuesto, garantice que puedan convivir en paz los dos estados; y sin duda que de una vez por todas en Oriente Medio se alcance una paz duradera y verificable".

Dentro de este marco, ha apuntado Izquierdo que "lo que hemos querido desde los sindicatos de clase es no solo mostrar nuestra solidaridad con Palestina, sino también denunciar los atropellos que se llevan produciendo fundamentalmente en los dos últimos años, o diría que bastante más tiempo".

Así, ha insitido en que "nosotros queremos desde las organizaciones de clase que, de una vez por todas, se alcance la paz para que se deje de masacrar a mujeres y niños y que de una vez por todas se cumpla el derecho internacional,que en Oriente Medio son sistemáticas".

Por eso, ha reclamado que "nosotros queremos que ahora se pidan también responsabilidades, responsabilidades a los autores de esta masacre y, por supuesto, responsabilidades al Gobierno de Israel".

Sobre la jornada de huelga, el responsable de UGT en La Rioja ha detallado que "no es una convocatoria de huelga al uso por parte de las organizaciones sindicales de clase, lo que hemos querido es dar cobertura legal a todos los trabajadores y trabajadoras en todo el país que quieren manifestarse con nosotros, que quieren denunciar la situación en Palestina".

Se ha creído, de este modo, "conveniente hacer dos horas de paro en cada turno de trabajo para que todo el mundo que quiera participar con nosotros, todo el mundo que quiera participar con el movimiento social, con el movimiento sindical en esta denuncia, lo pueda hacer sin problemas", además de otras acciones como la propia sentada o la concentración que también han desarrollado en El Espolón.