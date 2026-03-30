SEPE y Gobierno riojano prestan servicios de empleo en las oficinas remodeladas y ampliadas en Calvo Sotelo

El presidente del Gobierno, Gonzalo Capellán; y la delegada del Gobierno, Beatriz Arraiz - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y el Gobierno riojano prestan, desde el pasado 16 de marzo, servicios de empleo en las oficinas remodeladas, y ampliadas, en la calle Calvo Sotelo de Logroño.

El presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, y la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, se han acercado hoy a las nuevas oficinas de empleo tras las obras realizadas.

Una remodelación integral y una ampliación de las oficinas que, en conjunto, ha informado Capellán, han supuesto una inversión que supera los dos millones de euros y que ha incluído la compra de una oficina nueva que aumenta en 505 metros cuadrados el espacio.

El jefe del Ejecutivo ha puesto el acento en que se cumplen los criterios de accesibilidad así como que, al estar conectados ambos servicios, tanto por un patio interior como por la parte trasera de las instalaciones, la prestación se hace más cómoda para el ciudadano.

Un servicio, ha relatado, tanto para la búsqueda de empleo como para la mejora del mismo y la mejora de las capacitaciones, ampliando habilidades.

"También hacemos que la atención sea mejor porque va a haber salas de espera más amplias; también va a haber una atención más individualizada", ha destacado considerando que, "a veces, por los perfiles del demandante de empleo, la persona requiere que tenga más intimidad y eso nos lo va a permitir estas nuevas instalaciones".

Durante el año 2025, ha aportado Capellán, las 22 personas dependientes del Gobierno de La Rioja atendieron a 21.700 personas, número que se amplía con 48.000 atenciones telefónicas.

La delegada del Gobierno ha reconocido la "necesidad que existía, de verdad, de remodelar y rehabilitar" unas oficinas que "llevaban alrededor de 25 años".

"Hoy es un día para celebrar; para los funcionarios públicos que están gestionando, para las personas que vienen a recibir este servicio y un ejemplo de colaboración entre administraciones", ha dicho.