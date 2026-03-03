Archivo - El SEPRONA investiga a un vecino de Logroño por un grave caso de maltrato animal - GUARDIA CIVIL DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil en La Rioja han investigado a un varón de 53 años, de nacionalidad española y residente en Logroño, como presunto autor de un delito de maltrato animal. Al implicado le constan antecedentes por hechos similares.

La actuación se inició tras una alerta ciudadana que informaba sobre el lamentable estado en el que se encontraban varios perros ubicados en una parcela en el camino de La Mina, en la localidad de Albelda de Iregua.

ESCENA 'DEPLORABLE'

Hasta el lugar se desplazaron agentes del SEPRONA y unidades del Servicio de Seguridad Ciudadana, que comprobaron la presencia de siete perros en condiciones higiénico-sanitarias deplorables: seis de ellos presentaban un evidente estado de abandono, mientras que el séptimo había fallecido y carecía de la mitad del cuerpo, al haber sido devorado por los otros animales debido a la falta de alimento.

Localizado el propietario de la parcela, manifestó que únicamente dos de los siete perros -incluido el fallecido- eran de su propiedad y que el resto habrían sido arrojados al interior de la finca por terceros. Los agentes verificaron que ninguno de los animales tenía microchip identificativo, y que las instalaciones se encontraban cubiertas de excrementos y sin agua ni comida disponible.

Ante esta situación, se solicitó la intervención del servicio de recogida de animales de compañía del Gobierno de La Rioja, que trasladó a los perros al Centro de Acogida de Animales de Cañas para su atención veterinaria y custodia. El investigado se enfrenta a penas de prisión e inhabilitación, según la legislación vigente en materia de maltrato animal Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial.