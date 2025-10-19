Septiembre fue un mes cálido y muy seco en La Rioja

LOGROÑO, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pasado mes de septiembre fue en La Rioja cálido en temperaturas y muy seco en precipitaciones, según los primeros datos del Avance Climatológico de la comunidad, que ha dado a conocer la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

De acuerdo con este parte, en términos generales, el mes de septiembre tuvo un carácter cálido en general en toda la comunidad en cuanto a las temperaturas registradas.

Las anomalías observadas oscilaron entre valores de -0,8 grados en Santo Domingo, y de +1 grados en Anguiano-Valvanera, con un promedio regional de +0,4 grados con respecto a las medias normales de este mes para el periodo de referencia 1981-2010, que para este mes son de 16,6 grados.

De este modo, se sitúa en el puesto 27 en el ranquin de los meses de septiembre más cálidos de la serie histórica (1961-2025).

En el caso de las temperaturas registradas en el Aeropuerto de Logroño-Agoncillo, lo normal para el mes es de 19,4 grados, y precisamente que, en el pasado septiembre, se registraron 19,3 grados, es decir, una anomalía de -0,1 grados, y carácter normal.

LLUVIAS.

Respecto a las precipitaciones, el comportamiento pluviométrico de septiembre se considera muy seco en general para la totalidad de la comunidad riojana, especialmente en La Rioja Baja.

De este modo, el porcentaje regional de precipitación promedió un 41 por ciento con respecto a los valores normales de referencia, con un rango que osciló entre el 4 por ciento en Arnedo y el 78 por ciento en Ezcaray-Valdezcaray.

En concreto, en el caso de Logroño-Agoncillo, el valor normal para el mes es de 30,6 mm, mientras que, en el pasado septiembre, el valor medio ha sido de 3,4 mm, lo que supone una anomalía de -27,2 mm y un porcentaje del 11 por ciento, con lo que en este caso, se considera extremadamente seco.