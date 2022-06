Sergio Ruiz, en AULA UNIR: "En España falta talento, pero el sector tecnológico ofrece grandes oportunidades"

LOGROÑO, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Sergio Ruiz, co-consejero delegado de las firmas Signaturit e Ivnosys, ha reconocido este jueves que "en España falta talento en el sector tecnológico", pero también que este es un campo "que ofrece grandes oportunidades para quienes sean capaces de escuchar, de esforzarse al máximo y muestren ganas de trabajar y de crecer".

Ruiz ha sido invitado para disertar en una nueva sesión del ciclo AULA UNIR, organizado por la Universidad Internacional de La Rioja. Ha abordado el tema 'Disrupción y emprendimiento en mercados maduros', un terreno en el que se desenvuelve con éxito, ya que lidera Signaturit, compañía líder en identidad digital que ha sido considerada por el diario Financial Times británico como una de las 1.000 empresas más disruptivas y de mayor crecimiento en Europa en los últimos cinco años.

Durante el evento, Sergio Ruiz ha sido entrevistado por Alberto Artero, quien se desempeñó como director general y columnista de referencia en el diario El Confidencial durante 15 años.

Ruiz ha abarcado diversas cuestiones de relieve, como las estrategias y fórmulas empleadas en sus empresas para innovar, la manera de mejorar el posicionamiento de estas firmas en el mercado, cómo aprender de los fracasos, y qué factores pueden conducir al éxito en una aventura empresarial.

En el comienzo de la sesión, se ha definido como empresario y no como emprendedor: "Jamás he obtenido dinero de una ronda de financiación. He conseguido potenciar un software y trabajo en los negocios que ya funcionan, para crear puestos de trabajo y generar riqueza. Por eso me considero un empresario", ha señalado.

"SUPIMOS DETECTAR UNA GRAN OPORTUNIDAD"

El líder empresarial de Signaturit, empresa tecnológica fundada hace menos de una década, que se ha convertido en la firma española líder en servicios de confianza para firma electrónica, entrega electrónica certificada e identificación electrónica (y que hoy ya tiene como clientes a más de 2.500 compañías del país), también ha comentado cómo ha nacido la idea de este proyecto.

"Pensamos en ofrecer un producto (el software para firma electrónica) que respondiera a una necesidad. Vimos una gran oportunidad. Nuestro software está regulado por Ley y se ajusta a un marco normativo. España es potencia en este mercado, y yo llevaba mucho tiempo en el sector", ha subrayado.

En esta línea, ha agregado: "La idea nació para dar una solución a nuestros clientes. Nuestro servicio no consiste solamente en ofrecer la firma digital de un contrato, sino en ayudarle a que sean capaces de crear nuevos modelos de negocio. En eso consiste la transformación digital".

"¿Cómo se gestiona el crecimiento de una empresa?", le ha preguntado Alberto Artero. El invitado a AULA UNIR ha respondido: "El crecimiento se gestiona y se consigue al estar en permanente contacto con el cliente. En nuestro caso, también es un factor clave nuestro equipo, compuesto ya por más de 400 personas. Nosotros ofrecemos un valor diferencial en tecnología. No inventamos la rueda, pero respondimos a lo que demandaba el mercado, que está en permanente evolución. Ya vamos por la versión 57 de algunos de nuestros productos".

Diplomado en Gestión Empresarial y licenciado en Derecho por el CEU, Sergio Ruiz finalizó sus estudios con un Máster en Derecho de las telecomunicaciones y nuevas tecnologías por el Instituto de Empresa de Madrid. A lo largo de su carrera ha dirigido varias compañías especializadas en Internet y en la seguridad aplicada a las nuevas tecnologías, como Domestika y Camerfirma.

Al referirse al tema de la motivación de sus equipos de trabajo, ha manifestado: "Hay que valorar y escuchar a las personas. La persona siempre tiene que ser lo primero. Cuando tú valoras a la persona por encima de todo, creas más puestos de trabajo. La clave también es trasladar o comunicar de manera honesta un proyecto. Las personas son el principal activo de nuestras empresas, no un software. Hay que saber darles la importancia que merecen y escucharlas", ha dicho.

El empresario cuenta con una dilatada experiencia en el sector digital. Por ello, es una de las voces más autorizadas para analizar qué es lo que motiva a las profesionales a participar en determinados proyectos tecnológicos. "No solo el dinero mueve el interés de un profesional de sumarse a un proyecto. El dinero es el dinero, pero la gente no solo se mueve por ello. Lo que nosotros hacemos es involucrar a las personas e intentar motivarlas en el día a día".

Posteriormente Alberto Artero, quien hoy asesora como consultor a diversas empresas y trabajó en los mercados financieros (antes de dirigir y ser columnista de referencia en El Confidencial, bajo el seudónimo de 'S. McCoy') le ha consultado sobre "cómo un líder empresarial debe afrontar un posible fracaso". Ruiz ha asegurado: "Yo he fracasado y seguiré fracasando. También he muerto de éxito. Mi consejo es tener siempre confianza en lo que uno hace. No hay que perder nunca la fe, a pesar de los fracasos. Para ello, hay que dar el 100 por ciento de uno. Y nunca ser egoísta. Si uno piensa que un proyecto empresarial es suyo nada más, y no lo comparte, no funcionará. Esto lo he aprendido del fracaso".

Finalmente, el co-consejero delegado de Signaturit, ha destacado que quiere "devolver a la sociedad" todo lo que le ha dado, "en todos los sentidos. Tengo una familia estupenda, grandes amigos, pero quiero compartir y regalar muchas ideas a otros, para que aprendan además de mis errores, y que no cometan algo similar".

Antes de despedirse, Sergio Ruiz se ha referido a qué tipo de perfiles profesionales busca para fichar en sus empresas: "Quiero gente capaz de mejorar con su talento el producto que ofrecemos. Pero no solo eso, porque nuestro servicio está orientado a un nicho muy concreto. Yo valoro a aquellos que sean capaces de escuchar al mercado, que intenten ser honestos y que emprendan una cultura máxima del esfuerzo. También, que sean trabajadores en diferentes entornos, y que tengan ganas de trabajar y de crecer en las compañías", ha concluido.

UN CICLO CON REFERENTES DEL SECTOR ECONÓMICO Y EMPRESARIAL

Esta ha sido una nueva jornada celebrada en el ciclo 'AULA UNIR', iniciativa de la Universidad Internacional de La Rioja que busca difundir las innovaciones y últimas tendencias de las empresas españolas. El ciclo, que ha comenzado en marzo pasado y se realiza de manera mensual, tiene como objetivo que referentes del sector económico ayuden a los estudiantes de los programas MBA a comprender mejor el panorama, escenario y características del universo empresarial.

Directores de empresas, CEOS, líderes de organizaciones y expertos en liderazgo, talento o transformación seguirán siendo parte de este espacio, que busca acercar universidad y empresa y ofrecer las claves necesarias para una adecuada gestión de los negocios y su impacto en la sociedad.

En eventos recientes del ciclo ya han participado Juan Manuel Serrano, presidente del Grupo Correos; David Martínez Montero, Consejero Delegado del AEDAS Homes, una de las principales inmobiliarias de España; y Raül Blanco Díaz, secretario general de Industria y de la Pequeña Mediana Empresa (PYME) del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de España.