LOGROÑO, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Riojano de Salud (SERIS) avanza en el procedimiento selectivo para la cobertura de siete plazas vacantes de Pediatría de Área, correspondientes a la Oferta de Empleo Público de 2026, con la publicación este viernes en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR) de la relación provisional de personas admitidas y excluidas. Un total de 14 aspirantes optan a las siete plazas convocadas.

Las siete plazas convocadas se distribuyen entre los centros de salud de Calahorra, con dos; Alfaro, con dos; Arnedo, con dos; y Haro, con otra. Su provisión mediante el sistema de concurso de méritos tiene como objetivo facilitar la incorporación de especialistas y agilizar la cobertura de las vacantes.

La resolución establece un plazo de diez días hábiles para posibles subsanaciones o reclamaciones. Una vez concluido este plazo, el procedimiento continuará con la publicación de la relación definitiva de personas admitidas y la valoración de los méritos, de cara a la posterior adjudicación de las plazas.

Asimismo, la convocatoria establece una permanencia mínima e ininterrumpida de tres años en las plazas adjudicadas como condición para adquirir la condición de personal estatutario fijo, favoreciendo así la estabilidad de las plantillas y la continuidad asistencial.

PLANIFICACIÓN, CAPTACIÓN Y FORMACIÓN DE PROFESIONALES.

Este procedimiento se enmarca en las actuaciones de planificación de recursos humanos del Servicio Riojano de Salud orientadas a dar respuesta a las necesidades asistenciales de la población, facilitar la incorporación de especialistas y reducir la temporalidad en el sistema sanitario público riojano.

Entre estas medidas figuran la declaración de plazas sanitarias de difícil cobertura, el VIII Plan de Ordenación de Recursos Humanos del SERIS para el periodo 2026-2028, la Oferta de Empleo Público de 2026, que contempla 1.182 plazas, y el Programa de Fidelización y Captación de Talento.

En el ámbito específico de la Pediatría, el SERIS ha ampliado de dos a cuatro las plazas de formación de médicos internos residentes (MIR), además de incorporar una plaza adicional de Enfermería Pediátrica, con el objetivo de favorecer el relevo generacional y disponer de nuevos especialistas en los próximos años.

Estas actuaciones permiten abordar las necesidades de profesionales sanitarios desde una doble perspectiva: la cobertura de las vacantes existentes y la planificación de las necesidades futuras del sistema sanitario público de La Rioja.

ATENCIÓN PEDIÁTRICA EN LOS CENTROS DE SALUD.

Mientras se completa el procedimiento selectivo, la Gerencia de Atención Primaria mantiene una organización asistencial adaptada a las necesidades de las zonas básicas de salud, con la participación de pediatras de apoyo, especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria y profesionales de Enfermería de Pediatría, para dar continuidad a la atención sanitaria de la población infantil.