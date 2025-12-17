SERIS emprenderá acciones legales contra un paciente que ha agredido a varias profesionales de Urgencias del San Pedro

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Riojano de Salud emprenderá acciones legales e iniciará un expediente sancionador contra un paciente que, alrededor de las 12,00 horas de hoy, día 17, mientras estaba recibiendo atención en un box del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario San Pedro, ha agredido física y verbalmente a varios profesionales sanitarios, a dos miembros de la seguridad del centro hospitalario y a dos agentes de la Policía Nacional, si bien las físicas han sido de carácter muy leve.

Así, al margen de cualquier otro procedimiento que los afectados quieran iniciar de manera particular, en virtud de la modificación legislativa aprobada esta legislatura, los responsables del SERIS castigarán este episodio violento intolerable e inaceptable en el que se han visto involucrados más de una decena de profesionales (1 médico, 5 enfermeras, 3 técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAES) y 3 celadores) y que merece no sólo una condena sin paliativos, sino una sanción administrativa ejemplar, con la esperanza de que sucesos así no vuelvan a repetirse.

El Parlamento de La Rioja aprobó el pasado mes de julio la Ley 6/2025, de 21 de julio, de medidas hacendísticas, presupuestarias, tributarias y administrativas que, entre otras cuestiones, endurece el régimen sancionador administrativo previsto en la Ley 2/2002, de 17 de abril, de Salud de La Rioja, con el propósito de fortalecer la protección de sanitarios, pacientes y familiares frente a agresores. Esta modificación persigue el castigo del atacante desde la propia Administración sanitaria, buscando una alternativa a la actual vía penal cuando ésta no proceda, e intentando de este modo lograr sanciones efectivas ajustadas a la gravedad de los hechos.

Así, con las modificaciones aprobadas e incorporadas ya a la Ley de Salud de La Rioja, se castigan cuestiones como la falta de respeto debido al personal de los centros dependientes del Servicio Riojano de Salud; la resistencia, coacción, amenaza, represalia, desacato o cualquier otra forma de presión ejercicio contra los profesionales de los centros, servicios y establecimientos sanitarios del Sistema Público de Salud en el ejercicio de sus funciones; así como la agresión física a profesionales de los centros, servicios y establecimientos sanitarios, a pacientes o a sus acompañantes, siempre que no sea constitutiva de ilícito penal.

Las infracciones sanitarias serán sancionadas con las multas y demás medidas previstas en el artículo 36, apartados 1 y 2, de la Ley General de Sanidad. Las sanciones se graduarán conforme al principio de proporcionalidad y oscilan entre 1 euro y los 601.012 euros.