EL SERIS moderniza la gestión de imagen médica con una nueva plataforma digital

Nueva plataforma de pruebas diagnósticas - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Riojano de Salud de La Rioja (SERIS) ha informado de que se ha modernizado la gestión de la imagen médica con una nueva plataforma digital "que agiliza y facilita el acceso a pruebas e informes diagnósticos".

En nota de prensa, el SERIS ha dado a conocer un proceso de renovación tecnológica, que se ha iniciado, ha dicho, con una nueva plataforma que constituye una evolución "clave" dentro del ecosistema de imagen médica.

De este modo, ha dicho, se sitúa a La Rioja en la "vanguardia" de las comunidades autónomas. En los próximos meses, ha anunciado, se acometerá la actualización del visor clínico y otras herramientas asociadas.

La nueva plataforma, ha indicado, permite trabajar de una manera más integrada entre los distintos hospitales y centros de salud, facilitando a los profesionales el acceso a las pruebas diagnósticas y a la información necesaria para su valoración.

En 2025 se gestionaron y almacenaron 262.000 pruebas diagnósticas, lo que da una idea del volumen de información clínica que maneja este sistema y de su importancia para el funcionamiento diario de la sanidad en nuestra comunidad.

La implantación se ha realizado tanto en el ámbito hospitalario como en Atención Primaria y ha conllevado un acceso más rápido y sencillo a las pruebas e informes diagnósticos, establecimiento de procesos comunes para todo el SERIS, mejor coordinación entre profesionales y servicios, flujos de trabajo más ágiles y eficientes, una gestión más integrada de la información y nuevas capacidades para seguir y analizar la actividad en tiempo real.

La transición al nuevo sistema se ha realizado de forma progresiva y coordinada, con el objetivo de garantizar en todo momento la continuidad de la asistencia y el correcto funcionamiento de los servicios sanitarios. En el proceso han participado profesionales sanitarios y técnicos en el ámbito de la transformación digital, adaptando la solución innovadora a las necesidades de las distintas infraestructuras.

El proyecto cuenta con el soporte tecnológico de la empresa Siemens Healthiners, estando incluido en el servicio de mantenimiento del sistema por cerca de 400.000 euros anuales.

"La modernización de estas herramientas forma parte del compromiso del Gobierno de La Rioja con una sanidad pública, moderna, eficiente y centrada en las necesidades de las personas, en la que la tecnología es un soporte fundamental para mejorar la labor de los profesionales y la calidad de la atención sanitaria", ha concluído.