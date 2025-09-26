El SERIS refuerza la confidencialidad y la seguridad del paciente en los centros sanitarios de La Rioja

La Consejería de Salud y Políticas Sociales del Gobierno de La Rioja ha elaborado para ello el Plan de Calidad del Servicio Riojano de Salud

La Consejería de Salud y Políticas Sociales del Gobierno de La Rioja, a través de la Dirección de Calidad, Seguridad del Paciente y Continuidad Asistencial, ha elaborado el Plan de Calidad del Servicio Riojano de Salud (SERIS).

Una iniciativa, según indican desde el Ejecutivo regional, "que pretende, entre otros objetivos, adoptar las medidas necesarias para garantizar la confidencialidad y seguridad en los centros sanitarios mediante la adopción de medidas organizativas, técnicas y físicas".

Dentro del Plan destaca la implementación de medidas ligadas a la mejora de las infraestructuras, como la ampliación del área de Consultas Externas del Hospital y Centro de Salud de Calahorra, con el objetivo de aumentar el número de espacios, la calidad de la infraestructura, la organización de la actividad y la seguridad, de forma que faciliten la confidencialidad ampliando los espacios privados de contacto con el paciente.

Asimismo, el Plan contempla la implementación de medidas organizativas y de personal como, por ejemplo, formación específica para profesionales sobre el manejo de información sensible, instrucciones internas y protocolos de comunicación que eviten la difusión de datos en espacios públicos, limitar el acceso a áreas restringidas y a la información sensible o la obligación de realizar entrevistas e intercambios de información en espacios privados y seguros.

Además, también tiene en cuenta medidas más técnicas y de sistemas de información mediante la integración de las Historias Clínicas Digitales en el contexto de la Atención Hospitalaria, que permitirá garantizar el manejo de los datos clínicos de los pacientes con uniformidad mediante contraseñas seguras, cifrado de la información, control de accesos, registro de actividad y autenticación multifactorial.

Y, por otro lado, medidas físicas y documentales que tienen que ver con la mejora de la seguridad en las dependencias, custodia y destrucción segura de documentos o ampliación de los espacios destinados a la atención confidencial del paciente.

La información clínica es un derecho fundamental del paciente y un compromiso firme de la Consejería de Salud y Políticas Sociales del Gobierno de La Rioja, que trabaja para que la atención sanitaria en La Rioja sea cada día más segura, humana y de calidad.

Con estas actuaciones, el Ejecutivo riojano "avanza en su estrategia de modernización de la sanidad riojana y consolida su apuesta por una atención basada en la seguridad, la confidencialidad y la excelencia en el trato al paciente".