El SERIS rehabilita la fachada del antiguo edificio de hospitalización del San Pedro - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La fachada sur del Hospital Universitario San Pedro, caracterizada por sus amplias terrazas alineadas, se encuentra en estos momentos sometida a unas obras de rehabilitación que comenzaron el 15 de septiembre y se prolongarán aún un par de meses más.

El Servicio Riojano de Salud está invirtiendo en esta actuación 320.000 euros con el objetivo de frenar el deterioro que esta zona, la más antigua del complejo correspondiente al edificio original del sanatorio San Pedro de los años 50, venía sufriendo por el paso del tiempo y el efecto de la climatología.

La actuación está consistiendo en el levantamiento del pavimento y de la capa asfáltica, demolición de la pieza de hormigón de la cornisa exterior y reposición de la impermeabilización y consolidación de los cantos que habían comenzado a desprenderse.

Posteriormente se está colocando un nuevo pavimento cerámico con remate en el borde de las terrazas. Asimismo, se están saneando los anclajes de las barandillas de cerrajería que presentaban oxidación a consecuencia de la humedad.

La superficie total de ejecución del proyecto es de 2.850 metros cuadrados en un frente de 565 metros lineales. De sanatorio para tratar la tuberculosis a moderno hospital universitario El antiguo sanatorio San Pedro fue concebido como un centro para el tratamiento de la tuberculosis y otras enfermedades respiratorias de seis plantas inaugurado en 1954, en una amplia parcela ajardinada, que se completó en los años 90 con un edificio cilíndrico para albergar diversas instalaciones de servicio.

Posteriormente, entre 2003 y 2006, se llevó a cabo una reforma integral del conjunto, ampliándose el edificio entonces existente y que actualmente alberga el área de hospitalización con una nueva fachada hacia el norte con acabados de acero inoxidable reflectantes. El resto del complejo se amplió con una altura máxima de dos plantas, siguiendo una retícula de cubiertas planas cuadradas, pasillos y patios ajardinados, donde actualmente se ubican las consultas externas. Asimismo, se construyó un porche para cubrir los accesos principales.

En esta reforma se mantuvo el diseño original de la fachada sur del edificio inicial con sus características terrazas, renovando sus acabados y añadiendo una celosía en su cuerpo central. Con la intervención actual se sanean las terrazas que presentaban ya grietas y fisuras, y venían sufriendo desprendimientos de la pintura y de otros elementos, además de importantes humedades. El objetivo del SERIS ha sido garantizar su estabilidad estructural, seguridad de uso y durabilidad.