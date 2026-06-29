Servicio de Acogida a Personas Sin Hogar da respuesta al aumento de la intensidad asistencial durante 2025-2026 - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Mesa por la Inclusión Social ha conocido el balance del Servicio de Acogida a Personas Sin Hogar durante la campaña de frío 2025-2026, que confirma la capacidad de respuesta del Ayuntamiento ante un escenario de mayor demanda y complejidad social.

En la reunión de la Mesa por la Inclusión Social han contado con la asistencia del alcalde de Logroño, Conrado Escobar, de la concejala de Familia y Servicios Sociales, Patricia Sainz, así como de representantes de Cruz Roja, Cáritas, Cocina Económica, Banco de Alimentos, y los portavoces de los grupos municipales del Consistorio.

Durante la campaña, desarrollada entre el 18 de noviembre de 2025 y el 8 de mayo de 2026, se registraron 101 días de temperaturas adversas, seis más que en la campaña anterior. En este contexto, el Ayuntamiento mantuvo la atención a prácticamente el mismo número de personas, 107 frente a las 106 del año anterior, incrementando de forma muy significativa la intensidad de la intervención para dar respuesta a las necesidades detectadas.

Hay que destacar que las personas atendidas en este servicio se suman a las que se atienden en los recursos habituales del Centro Municipal de Acogida (CMA) y Alasca. Así, el Servicio de Acogida realizó 1.195 alojamientos, más del doble que en la campaña anterior (570), y los recursos municipales permanecieron al completo durante 111 jornadas, frente a las 96 registradas el año anterior. Estos datos reflejan una mayor permanencia de las personas en el sistema de acogida y el esfuerzo realizado para sostener la atención durante más tiempo.

Para garantizar que ninguna persona quedara sin respuesta, el Ayuntamiento reforzó los alojamientos alternativos gestionados por el Servicio de Urgencias Sociales, pasando de 39 a 538 estancias, un incremento superior al 1.200 por ciento. Esta actuación permitió ampliar la capacidad de atención en los momentos de mayor ocupación de los recursos municipales.

El esfuerzo municipal también se tradujo en un importante refuerzo de la cobertura de necesidades básicas. El número de vales de manutención aumentó de 1.262 a 2.277, cerca de un 80 por ciento más que en la campaña anterior, mientras que las personas beneficiarias pasaron de 108 a 170.

Por otro lado, aunque la población extranjera continúa siendo mayoritaria (66 personas), aumenta el peso de la población española, que pasa de 22 a 41 personas. Asimismo, se observa una mayor presencia de personas extranjeras en situación administrativa irregular (34 personas).

El incremento de la actividad asistencial ha supuesto también un mayor esfuerzo económico por parte del Ayuntamiento. Entre diciembre y mayo se destinó más del doble de lo invertido durante toda la campaña anterior, una inversión que ha permitido reforzar la protección de las personas en situación de mayor vulnerabilidad.