Servicios Sociales comparte la propuesta de Sanidad de inocular una tercera dosis a usuarios y trabajadores residencias

LOGROÑO, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Servicios Sociales y Gobernanza Pública comparte la propuesta del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social de inocular una tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19 a los usuarios y trabajadores de los 33 centros de personas mayores de La Rioja. Y es que la ministra del ramo, Carolina Darias, ya ha manifestado que será necesaria una tercera dosis de refuerzo de la vacuna aunque todavía no se haya determinado cuándo.

Desde el principio de la pandemia, la prioridad de la Consejería de Servicios Sociales y Gobernanza Pública ha sido proteger la salud de usuarios y trabajadores de los centros residenciales de La Rioja. Tras más de cinco meses sin positivos ni fallecidos en residencias de personas mayores, el virus ha logrado colarse atacando de nuevo a uno de los colectivos más vulnerables como son las personas mayores.

Usuarios, todos ellos, que cuentan con la pauta de vacunación completa y que en su mayoría son asintomáticos o con afecciones leves.

Sin embargo, la agresividad de la nueva variante del virus y/o la disminución de la efectividad de la vacuna están provocando un alto grado de infección, ya no solo entre los usuarios, sino también entre los profesionales de estos centros, además del número de fallecidos que se están registrando durante los últimos días. Personas, todas ellas, de edad avanzada y con pluripatologías que no fallecen por insuficiencias respiratorias como sucedía en las etapas iniciales de la pandemia.

Y es que, en esta quinta ola, la COVID-19 está agravando las enfermedades de otro tipo que padecen estos usuarios y esta gravedad es la que acaba provocando la muerte de estos residentes que fallecen con COVID-19.

Por esta razón, y en aras de proteger la salud de usuarios, trabajadores e incluso familiares, la Consejería de Servicios Sociales y Gobernanza Pública ha seguido adoptando medidas para cortar las cadenas de transmisión del virus. Así, el pasado 28 de julio se implementaron, desde la Consejería que dirige Pablo Rubio, una serie de requisitos que debían cumplir las visitas y trabajadores de estos centros. Se limitaban las visitas a dos semanales y se generalizaba la realización de test de antígenos a las visitas y trabajadores externos e internos.

Por su parte, la Consejería de Salud y Portavocía elaboró el pasado 6 de agosto un documento que recogía una serie de recomendaciones para estos centros de personas mayores. Así desde la Consejería de Sara Alba se instaba, entre otras cuestiones, a que los centros de personas mayores congelaran las visitas y salidas de residentes con el objetivo de frenar al virus.

El pasado 9 de agosto, la Consejería de Salud y Portavocía remitió a la de Servicios Sociales y Gobernanza Pública un nuevo texto de adaptación de las medidas en residencias de mayores y otros centros de servicios sociales de carácter residencial en un contexto de alta transmisión comunitaria. En el mismo, aunque se hace referencia a la efectividad de la vacuna, también se apunta que esta no es efectiva al cien por cien de forma que, en situaciones de alta trasmisión comunitaria, el riesgo de que aparezcan casos entre los mayores vacunados pero no inmunizados es alto si no se toman las debidas precauciones.

Y, por esta razón, y con el objetivo de tomar todas las precauciones para proteger la salud de los usuarios y trabajadores de esos centros, la Consejería de Servicios Sociales y Gobernanza Pública comparte la propuesta de las autoridades sanitarias de valorar una tercera dosis de la vacuna para los usuarios y trabajadores de las 33 residencias de personas mayores de La Rioja.