LOGROÑO 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una sesión de 'clownclusiones' cerrará las I Jornadas 'Voces e Identidades de la Juventud Riojana: Experiencias desde la Migración' este martes 28 de abril, a las 18,00 horas, en el Salón de Actos de la Biblioteca Rafael Azcona.

Esta actividad -organizada por Rioja Acoge y la Cátedra Unesco de Ciudadanía Democrática y Libertad Cultural de la Universidad de La Rioja-, está dirigida a toda la juventud, familias y sociedad riojana en general. La asistencia es gratuita y libre hasta completar aforo.

El objetivo de las jornadas -celebradas el martes 24 y miércoles 25 de marzo- era abordar la experiencia de personas jóvenes de origen migrante que participan plenamente en la vida social, cultural y educativa de La Rioja.

Este martes 28 de abril concluyen con una sesión de 'clownclusiones', es decir, de conclusiones a cargo, en primer lugar, del payaso Fernando Moreno, de El Perro Azul, que llevará a cabo una performance muda en la que un clown intenta preparar un acto de estas características.

A continuación, varias personas voluntarias de Rioja Acoge ofrecerán las conclusiones propiamente dichas de las I Jornadas 'Voces e Identidades de la Juventud Riojana: Experiencias desde la Migración' celebradas en marzo.

EXPERIENCIAS DESDE LA MIGRACIÓN

Las I Jornadas: Voces e Identidades de la Juventud Riojana: Experiencias desde la Migración son un espacio de reflexión y diálogo en torno a las experiencias de jóvenes de origen migrante que forman parte del tejido social de La Rioja.

El objetivo de esta actividad ha sido reconocer las aportaciones, aprendizajes y oportunidades que surgen de estas trayectorias, sin ignorar los retos que también pueden acompañarlas.

Las migraciones han sido una constante a lo largo de la historia y han contribuido a configurar las sociedades actuales.

En este contexto, las jornadas han querido prestar atención a la juventud nacida o criada en La Rioja que son hijos e hijas de personas migrantes y que participan plenamente en la vida social, cultural y educativa de la región.

Sin embargo, gran parte de esta juventud sigue enfrentándose a cuestionamientos sobre su pertenencia o identidad vinculados a su origen familiar o a determinados rasgos culturales. Estas jornadas buscan generar un espacio de encuentro donde compartir experiencias, escuchar diferentes voces y contribuir a una comprensión más plural de la realidad social riojana.