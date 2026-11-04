Sextorsión online: La Policía Nacional ofrece claves para prevenirla en jóvenes

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LOGROÑO, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Jefatura Superior de Policía de La Rioja quiere dar unos consejos preventivos para evitar que los más jóvenes sean víctimas del delito de 'sextorsión'.

Este anglicismo hace referencia al tipo delictivo consistente en el envío de fotografías o vídeos íntimos a personas, a través de las redes sociales o de plataformas de mensajería instantánea, que posteriormente son utilizadas por el receptor de ese material sensible para pedir a la otra parte ciertas cantidades de dinero.

En el momento en el que la víctima no accede a enviar la mencionada cantidad de dinero, el autor y receptor de las fotografías procede a amenazarle con publicarlas. En muchas ocasiones los menores de edad o víctimas más jóvenes acceden a estas peticiones de dinero y envían una primera cantidad pensando que la amenaza terminará ahí, pero esto no siempre ocurre así. Los delincuentes siguen pidiendo más cantidades de dinero y nunca cesan estas solicitudes, sino que aumentan.

Desde la Policía Nacional se pretende evitar este tipo de prácticas entre los más jóvenes, porque no siempre se sabe quién está detrás de ciertos perfiles, ni la repercusión real que pueden llegar a tener este tipo de fotografías íntimas.

Los delincuentes aprovechan las redes sociales y los videojuegos para contactar con los menores o jóvenes y ganarse su confianza para conseguir el envío de fotos y vídeos sensibles.

También es habitual la petición de datos de carácter personal para su posterior venta ilegal en la 'deep web' y la posible comisión de futuros hechos delictivos.

Incluso, se han podido llegar a dar algunos casos en los que, a través de videojuegos, se piden fotografías de las tarjetas de crédito de los padres de los menores.

MEDIDAS PREVENTIVAS

- No envíe material fotográfico, ni de vídeo, a personas desconocidas.

- No acceda a chantajes de dinero de personas desconocidas o bajo la amenaza de que van a publicar fotos suyas íntimas.

- Si ya ha enviado alguna cantidad de dinero, acuda a la Jefatura Superior de Policía de La Rioja a interponer denuncia y recabe todas las pruebas posibles, ya que eso facilitará la investigación.