'Sierra Sonora' presenta este domingo su programación de 2026 en la sala Fundición con concierto de 'El Nido'

Presentación de Sierra Sonora en la sala Fundición - SIERRA SONORA

LOGROÑO, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El festival Sierra Sonora presenta este domingo, a las 19,30 horas, en la Sala Fundición de Logroño, la programación completa de su edición 2026. Un acto abierto al público y a los medios que contará con la actuación en directo de 'El Nido', una de las bandas más destacadas del folk contemporáneo estatal.

El festival adelantará en exclusiva las líneas maestras de una programación que se desplegará a lo largo de las cuatro estaciones del año en Viniegra de Abajo, y que reunirá a un total de 27 bandas en distintos momentos del año.

La velada tendrá como protagonista a 'El Nido', una de las propuestas más vibrantes del panorama actual, reconocida por su capacidad para actualizar el folk desde el respeto a la tradición, el uso de instrumentos populares y una puesta en escena de gran intensidad emocional. Desde su debut, la banda ha experimentado una rápida evolución, consolidándose gracias al rigor artístico, unas letras cuidadas, colaboraciones bien escogidas y un directo festivo, potente y auténtico.

Esta cita en Logroño será un aperitivo de la próxima edición de Sierra Sonora, que volverá a apostar por una programación diversa, arraigada al territorio y con nombres de primer nivel. El interés generado para la presentación ha sido notable: las entradas se agotaron en apenas una semana.