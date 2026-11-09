Siete montajes de cinco compañías premiadas en otras ediciones en el XXIX Certamen Nacional de teatro Garnacha de Rioja

Presentación de la XXIX edición del Certamen Nacional de Teatro Garnacha de Rioja - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Siete montajes de cinco compañías premiadas en otras ediciones componen la programación del XXIX Certamen Nacional de Teatro Garnacha de Rioja, que se desarrollará entre el 22 de noviembre al 19 de diciembre.

Además de la fase oficial se ofrecen diferentes espectáculos y actividades en la programación paralela y otras propuestas musicales, con la clausura y entrega de premios prevista para el 19 de diciembre, según han dado a conocer, en la presentación, el director general de Cultura del Gobierno de La Rioja, Roberto Iturriaga; la alcaldesa de Haro, Guadalupe Fernández; la concejala de Cultura, Ascensión Alonso, y el director del certamen, Vicente Cuadrado.

Iturriaga ha destacado la trayectoria de un certamen que alcanza su vigesimonovena edición y que constituye "una de las grandes citas que tenemos en La Rioja relativas al mundo de la cultura", con una programación "amplia, muy diversa y con una gran calidad".

El director general ha subrayado también el papel del Teatro Bretón de los Herreros como uno de los referentes de la actividad cultural riojana y ha señalado que el Gobierno de La Rioja mantiene su apoyo a este tipo de iniciativas, que acercan la cultura a los ciudadanos y generan actividad en los municipios.

Por su parte, Guadalupe Fernández ha puesto el acento en la trayectoria y el reconocimiento alcanzado por el certamen, que ha recibido este año más de un centenar de propuestas de compañías de toda España interesadas en participar.

La alcaldesa ha explicado que la separación temporal de las fases amateur y profesional, celebradas en mayo y junio y en noviembre y diciembre, respectivamente, permite que cada una tenga su propio protagonismo.

Asimismo, ha destacado que la fase oficial contará este año con siete compañías, una más que en ediciones anteriores, debido al nivel de las propuestas recibidas.

SIETE ESPECTÁCULOS EN LA FASE OFICIAL

La fase oficial se desarrollará entre el 5 y el 12 de diciembre, con siete representaciones que recorrerán diferentes géneros y propuestas teatrales.

Según ha explicado Vicente Cuadrado, cinco de las siete compañías seleccionadas han ganado ya el certamen en ediciones anteriores, entre ellas se encuentra la vencedora del pasado año y la de hace dos ediciones.

Una circunstancia que, a su juicio, da una idea del nivel de los montajes que llegarán al escenario del Bretón.

El programa comenzará el 5 de diciembre con 'Jason y las furias', una producción del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida y Teatro del Noctámbulo, dirigida por Antonio Castro Guijosa.

La compañía ha ganado el Garnacha en tres ocasiones, una de ellas compartiendo el reconocimiento con otra formación. El montaje recupera un texto de raíz clásica y llega a Haro tras su paso por el festival emeritense.

Al día siguiente, el 6 de diciembre, a las 20,00 horas, el público podrá asistir a 'Los duelistas', adaptación teatral de la novela de Joseph Conrad a cargo de Yapadú Artística, con dirección de Emilio Gutiérrez Caba. La propuesta, interpretada por cuatro actores y acompañada de música en directo, aborda con ironía las pasiones, el amor y la guerra.

La programación continuará el 7 de diciembre con 'Argentinita en el corazón de la danza', de Teatro Tribueñe, un musical dramático sobre la vida de Encarnación López, conocida artísticamente como La Argentinita.

El espectáculo reconstruye los últimos meses de la bailarina, coreógrafa y artista flamenca, con música de piano y dos bailarinas en escena.

El día 8 llegará 'La balada del norte', adaptación teatral de la obra gráfica de Alfonso Zapico a cargo de Saltantes Teatro de Gijón. Ocho intérpretes darán vida a cerca de un centenar de personajes en un montaje que recorre los acontecimientos de la Revolución de Asturias de 1934.

El 10 de diciembre será el turno de 'Casa con dos puertas mala es de guardar', comedia clásica de Calderón de la Barca producida por Verbo Producciones. La compañía presenta una adaptación del texto con una puesta en escena que actualiza su tratamiento y que ha pasado por algunos de los principales festivales de teatro clásico del país.

La programación seguirá el día 11 con 'Noche de Reyes', de William Shakespeare, en el montaje de Nasú Teatro y El Gato Negro de Zaragoza, dirigido por Alberto Castrillo-Ferrer. Seis intérpretes darán vida a catorce personajes en esta comedia coral.

Cerrará esta fase, el 12 de diciembre, 'Sabes que las flores de plástico nunca han vivido, ¿verdad?', una producción del Centro Dramático Nacional y Tanttaka Teatroa. Escrita y dirigida por Mireia Gabilondo, esta tragicomedia contemporánea plantea una historia de confusiones y mentiras a través de tres intérpretes.

Cuadrado ha destacado también que las compañías seleccionadas aceptan participar en el certamen con cachés inferiores a los habituales, atraídas por la posibilidad de competir por el primer premio.

Precisamente, esta edición introduce un cambio en el palmarés: habrá un único primer premio, cuya obtención permitirá a la compañía ganadora realizar dos funciones adicionales en distintos puntos de La Rioja, promovidas por el Gobierno regional.

TEATRO Y MÚSICA EN LA PROGRAMACIÓN PARALELA

Junto a las representaciones de la fase oficial, el certamen incluye distintas propuestas que amplían la programación durante noviembre y diciembre.

La concejala de Cultura, Ascensión Alonso, ha presentado las actividades de esta programación paralela, que comenzará el 22 de noviembre, a las 13,00 horas, con el concierto de Santa Cecilia de la Banda Municipal de Música de Haro. La formación regresará al escenario del Teatro Bretón de los Herreros con 'Paisajes sonoros'.

La entrada será gratuita con invitación, que podrá retirarse en el área de Cultura.

El 27 de noviembre, a las 20,00 horas, tendrá lugar 'A la luz de las velas', un concierto de piano y violín a cargo de Sigfrido Cecchini y Andrés Díez. La propuesta combina música en directo con la iluminación de más de 1.500 velas LED, en un ambiente íntimo, con un repertorio que incluye temas de Sinatra, Elvis, Coldplay y Ed Sheeran.

El 29 de noviembre, a las 20,00 horas, llegará 'We Love Disco', de Yllana Producciones, una experiencia de música en directo con cantantes y acróbatas que repasa los grandes éxitos de la música disco de los setenta, ochenta y noventa.

La programación se completará el 13 de diciembre, a las 20,00 horas, con 'Noches Encendidas', de DiverFest, una velada iluminada por cientos de velas con canciones y tributos a grandes artistas y grupos como Michael Jackson, The Beatles, ABBA, Queen, Tina Turner o los Rolling Stones. Este espectáculo se comercializa de forma independiente y sus entradas pueden adquirirse en entradas.vitaminproducciones.com.

El certamen concluirá el 19 de diciembre con la gala de clausura y entrega de premios de esta XXIX edición. La cita incluirá los reconocimientos correspondientes a las fases amateur y profesional.

La entrada será gratuita con invitación, que podrá retirarse en el área de Cultura.

ENTRADAS Y ABONOS

La venta de abonos comienza hoy para todos los públicos, en el Centro Municipal de Cultura de Haro y a través de la web www.haro.org.

Las reservas de entradas sueltas podrán efectuarse desde hoy, 9 de noviembre, para todos los públicos, y la venta y asignación comenzará el 17 de noviembre a través de www.haro.org y en la taquilla del Teatro Bretón.

Las localidades para 'Noches Encendidas' se comercializan de forma independiente en www.entradas.vitaminproducciones.com.