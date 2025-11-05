Siloé, Marlena, Lagartija Nick, Love of Lesbian y Santiago Auserón, cabezas de cartel en los conciertos de Actual 26

Archivo - Los integrantes del grupo musical ‘Love of Lesbian’, Santi Balmes, Oriol Bonet, Jordi Roig, y Julián Saldarriaga, posan para Europa Press - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

LOGROÑO 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival Actual 2026 -que se celebrará del 2 al 6 de enero de 2026- realizará este año una apuesta musical decidida por el pop rock nacional con las actuaciones de Siloé, Marlena, Lagartija Nick, Love of Lesbian y Santiago Auserón, entre sus principales apuestas.

Los conciertos se celebrarán los días 2 y 3 de enero en el 'Escenario Unir', en el Palacio de los Deportes, y el día 4 de enero tendrá lugar el concierto de clausura en Riojaforum. El abono para el 'Espacio Unir', para acudir los dos días, tendrá un precio de 50 euros. Las entradas para días sueltos costarán 30 euros. Por su parte, el concierto de Riojaforum tendrá dos precios, 27 y 30 euros, dependiendo de la butaca. Ya están a la venta.

En concreto, 'Espacio Unir' acogerá el 2 de enero de 2026 la actuación del grupo ganador de la última Guerra de Bandas 'Exuvia', una banda pamplonesa con una formación muy potente y poco convencional. Le sucederá Lagartija Nick y después será el turno de Siloé, que ofrece una fusión entre pop, rock, folk y música electrónica.

La noche terminará "con una grandísima fiesta electrónica de pop rock e indi" con 'Élyella', tal y como ha anunciado el consejero de Cultura, José Luis Pérez Pastor.

Al día siguiente, 3 de enero, será el turno de Marlena, pop melódico y tremendamente personal. Dará paso a una música más introspectiva y con identidad lírica, Love Of Lesbian. Terminará la noche con Carlos Ares, cantante, compositor y productor, "un cierre magnífico para 'Escenario Unir", tal y como ha dicho el consejero.

La clausura de los grandes conciertos será el 4 de enero en Riojaforum con Santiago Auserón y su Academia Nocturna. "Una persona asentada en el mundo de la música española con mayúsculas y que se garantiza por la experimentación, densidad de las letras, poesía y la fusión de ritmos americanos, con el Caribe, ritmos latinos, jazz y Mediterráneo. Un monumento viviente de la música española".

Así lo han anunciado este miércoles el consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, junto al director general de Cultura, Roberto Iturriaga, el decano de la Facultad de Artes y Ciencias Sociales de UNIR, Víctor Padilla, y el alcalde de Logroño, Conrado Escobar.

(((HABRÁ AMPLIACIÓN)))