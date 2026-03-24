El sindicato PIR critica "la injusticia" que afecta al profesorado de FP

LOGROÑO 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sindicato PIR critica públicamente "la situación de injusticia que afecta al profesorado de Formación Profesional en La Rioja, así como los episodios de presión ejercidos sobre docentes en relación con la participación en la Feria de FP, una actividad de carácter voluntario".

Por un lado, el sindicato respalda "las reivindicaciones de los 83 profesores de Formación Profesional que continúan sufriendo una clara discriminación salarial".

"Han pasado más de dos años desde que el Consejero de Educación se comprometió públicamente, el 3 de febrero de 2024, a abrir una negociación para equiparar sus sueldos mediante un complemento retributivo. Sin embargo, a día de hoy, no ha cumplido su palabra", afirman desde el PIR.

Estos docentes, que no han podido acceder al grupo A2 por motivos ajenos a su voluntad -como la inexistencia de titulaciones equivalentes-, desempeñan su labor en especialidades clave como cocina, automoción, electricidad, madera o peluquería.

"Realizan el mismo trabajo, con la misma responsabilidad y carga lectiva que sus compañeros, pero perciben un salario inferior", explican.

Esta situación "no solo supone una injusticia laboral, sino que también afecta directamente a la calidad educativa. La falta de profesorado en determinadas especialidades y el riesgo de perder profesionales con décadas de experiencia evidencian la necesidad urgente de adaptar la normativa, tal y como ya han hecho otras comunidades autónomas".

Mientras territorios como Cataluña, Galicia o el País Vasco ya han corregido esta desigualdad, y Asturias ha firmado un acuerdo para el curso que viene, La Rioja continúa sin actuar.

En este contexto, el sindicato PIR considera "especialmente grave" que las presiones para participar en la Feria de Formación Profesional "hayan recaído precisamente sobre parte de este profesorado afectado por la desigualdad salarial".

Según la información trasladada al sindicato, docentes de estas especialidades "recibieron llamadas, mensajes y requerimientos informales orientados a forzar su participación en una actividad voluntaria, generando un clima de presión y trasladando la falsa idea de que se trataba de una obligación profesional".

El sindicato subraya la "contradicción que supone exigir implicación adicional a quienes ya están siendo perjudicados económicamente por la Administración".

"Se les paga menos por el mismo trabajo y, además, se les pide más, sin reconocimiento ni compensación", denuncian desde PIR. El sindicato recuerda que ninguna persona de la Consejería, ni servicios administrativos, "puede imponer ni presionar al profesorado para realizar tareas fuera de sus funciones. La voluntariedad no puede convertirse en una obligación encubierta".

"No se puede exigir compromiso profesional mediante insinuaciones, llamadas fuera de horario o presiones veladas. Estas prácticas vulneran derechos laborales básicos y deterioran el clima en los centros educativos", señalan desde PIR.

EXIGENCIAS

Ante esta doble situación, el Sindicato PIR exige:

La equiparación salarial inmediata bajo el principio de "mismo trabajo, mismo sueldo".

El cumplimiento del compromiso adquirido por el Consejero de Educación.

El cese de cualquier tipo de presión al profesorado y la garantía de que no se repetirán estas prácticas.

El respeto absoluto al carácter voluntario de la participación en actividades como la Feria de FP.

La protección efectiva de los derechos laborales del profesorado.

"No se puede hablar de respeto al profesorado mientras se mantiene una discriminación salarial y, al mismo tiempo, se incrementa la presión precisamente sobre quienes la sufren", concluye el Sindicato PIR.

"La Consejería debe rectificar de forma inmediata y actuar con responsabilidad", finalizan.