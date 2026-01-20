El Sindicato de Policías considera que la prohibición de patinetes hasta los 16 años genera "inseguridad jurídica"

Archivo - Patinete eléctrico - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Riojano de Policías y Funcionarios (SRPF) ha advertido al Ayuntamiento de Calahorra de que la prohibición del uso de vehículos como patinetes hasta los dieciséis años genera "inseguridad jurídica".

En nota de prensa, el SRPF ha querido aclarar, en relación a la ordenanza reguladora de los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) del Ayuntamiento de Calahorra, que la Dirección General de Tráfico establece los quince años como edad mínima para la conducción de ciclomotores cuya cilindrada, peso y velocidad superan los límites de los VMP.

Por tanto, el sindicato considera que la prohibición de uso de VMP's a menores de 16 años que establece la ordenanza municipal supone "un exceso normativo que contraviene la clasificación de edades fijada por la propia DGT, generando inseguridad jurídica y discrepancia con el marco legal vigente".

El sindicato ha informado, además, de que mediante escrito registrado y dirigido a la Jefatura Central de Tráfico, trasladó "las posibles vulneraciones normativas" que sus servicios jurídicos habían observado en la citada ordenanza municipal.

En contestación, Tráfico manifestó, en relación con el seguro obligatorio de los VMP, que "en particular, no será exigible la obligación de aseguramiento de los considerados vehículos personales ligeros a efectos de la disposición adicional primera de la Ley 5/2025 hasta que el registro esté debidamente regulado y operativo, y pueda realizarse su inscripción".

No obstante, recuerda que, según la Ley 5/2025, aquellos vehículos de movilidad personal con un peso superior a 25 kilos y velocidad superior a 14 kilómetros/hora, deberán estar asegurados sin necesidad de inscripción previa en el registro de vehículos.

El periodo transitorio para su aseguramiento finalizará el 26 de enero de 2026 (disposición transitoria de la Ley 5/2025).