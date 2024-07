El sindicato de Policías y Funcionarios exige la reincorporación de un Policía en las dependencias de Santo Domingo

"Pasados más de dos meses del fallo del Tribunal Supremo, el alcalde Raúl Riaño no obedece la condena ordenada" LOGROÑO, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Riojano de Policías y Funcionarios (SRPF) exige "de manera urgente" la reincorporación de un Policía en las dependencias de Santo Domingo de la Calzada.

Además, el propio sindicado ha informado de la presentación de una denuncia ante el Ministerio Fiscal de La Rioja contra el alcalde de Santo Domingo de la Calzada, Raúl Riaño, "por el delito de quebrantamiento de condena, así como del concurso de otros delitos que pudiera llevar aparejados este hecho delictivo, como lo puedan ser la prevaricación omisiva y la desobediencia grave" al no readmitir al agente.

En una nota de prensa explican desde el sindicato que para entender esta medida "debemos retrotraernos a abril de 2022, fecha en la que el exalcalde, y ahora miembro del Parlamento Riojano por el Partido Popular, David Mena, echó a la calle a un funcionario agente de Policía, con motivo de un expediente disciplinario por una supuesta infracción muy grave".

Este funcionario llevó el caso ante los tribunales, y durante estos casi dos años y medio, indican desde el sindicato, "ha demostrado su inocencia en todos los juicios a los que Santo Domingo le ha obligado a acudir, pues a cada sentencia favorable, el Ayuntamiento apelaba sistemáticamente, elevándolas a instancias superiores, comenzando por el juzgado de lo Contencioso Administrativo de Logroño, posteriormente por el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, y por último al Tribunal Supremo en Madrid".

"Y ha sido finalmente este última sala la que con fecha de 29 de mayo terminó con la huida hacia delante de la corporación calceatense al inadmitir a trámite la apelación y ratificar la inocencia del agente de Policía". Sin posibilidad esta vez de recurso "por lo que se obligaba al Ayuntamiento a cumplir la condena impuesta, que no es otra que reincorporar a este funcionario inmediatamente con todos los derechos inherentes de los que fue ilegalmente privado (sueldo no percibido en estos años, vacaciones, días de asuntos particulares, etc".

"No obstante, y pasados más de dos meses del fallo del Tribunal Supremo, el alcalde Raúl Riaño no obedece la condena ordenada".

El sindicato SRPF, del cual es delegado el funcionario despedido, señala que "nuestro compañero ha solicitado oficialmente su reincorporación inmediata, en nada menos que en seis ocasiones, siendo ignorado de manera intencionada por el Ayuntamiento; incluso advirtió en las solicitudes que de no cumplimentarse de manera inmediata el fallo del Tribunal Supremo se estaría incurriendo en un delito de desobediencia por prevaricación omisiva y se activarían acciones penales contra aquellas personas que pudiendo haber dado cumplimiento a la resolución judicial citada no se hubieron prestado a ello, pero ni por esas".

Ahora queda esperar la sentencia del juzgado nº1 de Haro, instancia a la que Fiscalía remitió los autos el 4 de Julio, y conocer los detalles de la condena que se imponga al alcalde Raúl Riaño, algo que SRPF espera sea "rápido y contundente".

"Este funcionario lleva sin trabajo de manera injusta dos años y medio por un expediente disciplinario falso, y porque el Ayuntamiento ha apelado todas las sentencias para alargar su tortura; y ahora que la sentencia es firme, el alcalde se niega a cumplir la condena desobedeciendo a la Justicia Española".

Es por esto que el juzgado nº1 de Haro "debe resolver este asunto cuanto antes, para no dilatar más el tormento que se le está provocando a nuestro delegado; por otro lado, el castigo debe ser ejemplarizante, pues hablamos de unos delitos muy graves que conllevan penas de multa, inhabilitación para cargo público, etc".