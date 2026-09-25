Sindicatos cifran en más de 75% el seguimiento de la primera jornada de huelga del sector de Conservas Vegetales

LOGROÑO, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT FICA y CCOO han afirmado este viernes que "el sector de Conservas Vegetales está secundando mayoritariamente la huelga convocada para obligar a la patronal a una mejora de su convenio colectivo".

Así, a través de un comunicado, cifran en "más del 75% de las trabajadoras y trabajadores del sector en La Rioja" los que "han respondido a esta primera jornada de huelga, ofreciendo una contundente respuesta a la negativa patronal a una negociación justa del convenio".

Un "elevado seguimiento conseguido a pesar de las prácticas utilizadas por las empresas para tratar de neutralizar esta primera jornada de huelga", critican desde la centrales sindicales.

De hecho, UGT FICA y CCOO denuncian "la cobertura de los puestos vacantes por la huelga mediante personal procedente de Empresas de Trabajo Temporal", y "todo ello después de que a lo largo de la semana las personas trabajadoras del sector hayan sufrido coacciones de distinto tipo para tratar de minimizar su seguimiento".

Los sindicatos recuerdan a la patronal del sector que "la huelga es un derecho fundamental especialmente protegido en el ordenamiento jurídico y que la ley ya establece los mecanismos para la articulación de servicios mínimos sin necesidad de utilizar prácticas torticeras para neutralizar la convocatoria".

Para las organizaciones convocantes, "la contundencia de la respuesta obtenida en los centros obliga a la patronal a replantear su postura y acceder a una negociación justa del convenio, con medidas como un incremento salarial digno, una clasificación profesional adecuada o el complemento económico durante las situaciones de incapacidad temporal que tienen el resto de convenios".

Además, llaman "a una reducción de jornada, al aumento y creación de pluses, a la mejora en los permisos, y otras medidas que garanticen el empleo estable y de calidad, así como el desarrollo efectivo de medidas sociales y de igualdad".

La jornada de huelga ha contado con una concentración a las 12 horas en la Plaza de San Isidro de Autol, uno de los focos principales de actividad conservera de La Rioja.

"De no producirse un cambio en la postura patronal", el sector tiene previsto dos jornadas más de huelga, el 7 y 8 de octubre. Los paros serán de 24 horas cada día, iniciándose a las 00:00 horas y finalizando a las 24:00 horas.