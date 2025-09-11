Los sindicatos iniciarán movilizaciones el 16 de septiembre si Sanidad no retoma la negociación sobre el Estatuto Marco

No descartan una huelga general y acusa a Sanidad de querer "romper unilateralmente" el calendario pactado

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos con representación en el Ámbito de Negociación (SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde) han comunicado este jueves que comenzarán movilizaciones el próximo 16 de septiembre si el Ministerio de Sanidad no convoca de nuevo a la mesa del Ámbito de Negociación y presenta un nuevo borrador del Estatuto Marco.

Así se han mostrado las organizaciones sindicales que denuncian que, tras casi tres años de trabajo y cerca de 40 reuniones, el Ministerio de Sanidad pretende "romper unilateralmente" el calendario pactado y cerrar el proceso de negociación.

"Los movimientos del Ministerio parecen que dan por concluido el proceso negociador. Si dan por rotas las negociaciones, tenemos que decir que no estamos de acuerdo con el último borrador que nos presentaron", ha señalado el secretario general FSS-CCOO, Humberto Muñoz, durante una rueda de prensa conjunta.

En caso de no llegar a un acuerdo y que el Ministerio envíe el proyecto de Estatuto Marco al Congreso de los Diputados sin el consenso sindical, las organizaciones iniciarán un calendario de movilizaciones que comenzará el próximo 16 de septiembre con concentraciones en centros de trabajo. Le seguirá el 1 de octubre una movilización central a las puertas del Ministerio de Sanidad, así como jornadas de paros parciales posteriores y una próxima huelga general.

"Si Sanidad decide continuar sin presentar un nuevo Estatuto Marco, haremos público un calendario de huelga y paros generales. Todas las mejoras que pedimos caben en un nuevo Estatuto Marco", ha indicado el secretario nacional CIG-Saúde, Manuel G. Moreira.

En este punto, han reiterado el rechazo a que se convoque únicamente el Foro Marco con las CCAA, ya que "no es un órgano de negociación, sino de diálogo", ha subrayado la presidenta SATSE, Laura Villaseñor. De este modo, los sindicatos del Ámbito esperan que primero se convoque a la mesa el 16 de septiembre, junto con un nuevo texto que recoja las aportaciones realizadas por las comunidades autónomas y por las organizaciones sindicales. Posteriormente, consideran que sería el turno del Foro Marco.

En este sentido, recalcan que las medidas irrenunciables son el reconocimiento retributivo ligado a la nueva clasificación profesional; el derecho a la jubilación voluntaria, anticipada o parcial; la generalización de la jornada de 35 horas semanales; el reconocimiento del solape de jornada para garantizar la continuidad asitencial, y la mejora de la organización de la jornada laboral, tanto ordinaria como complementaria.

"LOS INFORMES JURÍDICOS DE SANIDAD CARECEN DE SENTIDO"

Las organizaciones han asegurado que los informes jurídicos publicados recientemente por el Ministerio de Sanidad carecen de sentido, ya que responden a demandas que ellos nunca han planteado.

"Los informes jurídicos no vienen a decirnos nada que ya no sepamos. Sanidad nos informó que se solicitaron, pero los han publicado ahora, cuando llevan confeccionados desde marzo", ha afirmado el presidente del sector nacional de Sanidad CSIF, Fernando Hontangas.

Tras ello, los sindicatos han señalado que son conscientes de que algunos puntos no pueden recogerse en el nuevo texto, sin embargo, resaltan que si puede aparecer otros, como el reconocimiento retributivo ligado a la nueva clasificación profesional. "Tenemos muy claro lo que corresponde a Seguridad Social y lo que debe estar en el Estatuto Marco", ha destacado Hontangas.

Por último, han reclamado que la negociación se lleve a cabo por parte del Gobierno y no solo por Sanidad: "Hemos pedido en reiteradas ocasiones que en las negociaciones estén presentes el Ministerio de Seguridad Social, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Hacienda. No es una cuestión del Ministerio de Sanidad, es una cuestión de Gobierno", ha finalizado el presidente del sector nacional de Sanidad CSIF.