Los sindicatos logran un "preacuerdo histórico" en el sector de residencias con una subida salarial del 15% en 3 años

Archivo - Una de las concentraciones del sector de residencias y centros de día en Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los cuatro sindicatos negociadores del IV Convenio Regional de Residencias y Centros de Día de La Rioja -CCOO, CSIF, UGT y USO- han alcanzado un preacuerdo con la patronal del sector que recoge una subida salarial del 15 por ciento en tres años y que "permite desconvocar la huelga prevista para el 6 de marzo".

El acuerdo fija un incremento del 4,75 por ciento en 2026, un 5,25 por ciento en 2027 y un 5 por ciento en 2028, lo que supone un 15 por ciento acumulado en el periodo. Hace apenas unas semanas, la oferta empresarial no llegaba al 12 por ciento en tres años y se situaba en el 11,5 por ciento. "La presión sindical y el calendario de movilizaciones han sido determinantes para mejorar de forma clara aquella propuesta inicial", han asegurado.

No obstante, han recordado que "si bien al inicio de la negociación planteamos una subida del 25 por ciento, lo hicimos como una reivindicación a máximos para un periodo de cuatro años". En ese contexto, "entendemos que el 15 por ciento en tres años es un buen acuerdo para el sector en La Rioja, mejora de manera evidente la última oferta de la patronal y reconoce el esfuerzo sostenido durante meses en la mesa de negociación".

El preacuerdo incluye también una reducción progresiva de la jornada anual hasta las 1.750 horas en 2028, ahora fijada en 1.779 horas anuales. En 2026 la jornada será de 1.765 horas y en 2027 quedará fijada en 1.758 horas. Además, se incrementa el valor de los nuevos trienios que se generen a partir de la entrada en vigor del convenio, con 23 euros desde 2026.

El acuerdo contempla "también la equiparación del complemento de incapacidad temporal por contingencias profesionales al convenio estatal, la garantía de un fin de semana completo de descanso cada 3 semanas y la posibilidad de que las personas trabajadoras mayores de 60 años puedan solicitar la exención del turno de noche".

Los sindicatos negociadores del IV Convenio Regional de Residencias y Centros de Día de La Rioja valoran este preacuerdo "como una gran noticia para las trabajadoras y trabajadores del sector en La Rioja, que es el resultado de un esfuerzo colectivo y de un proceso de movilizaciones que comenzó en septiembre".

Ante ello, han querido "agradecer de forma expresa el empuje, la constancia y la lucha de las trabajadoras de las residencias y centros de día de La Rioja durante todos estos meses".