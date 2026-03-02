Sindicatos negociadores convenio Residencias y Centros de Día critican servicios mínimos abusivos para la huelga

LOGROÑO 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos negociadores del convenio colectivo de residencias y centros de día de La Rioja -CCOO, CSIF, UGT y USO- critican que los servicios mínimos establecidos en las residencias de personas mayores con motivo de la huelga convocada para el próximo 6 de marzo "son abusivos y no han sido negociados ni consultados con el comité de huelga".

Dichos servicios mínimos "han sido unilateralmente establecidos por la Administración en base a un informe de servicios esenciales prestados por el sector privado de Residencias y Centros de Día de La Rioja, el 23 de febrero de 2026, que se emite desde la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud y Políticas Sociales, del que no tiene conocimiento ni ha sido tampoco consultado el comité de huelga".

Según señalan las organizaciones sindicales, "en las residencias no existe una ratio específica diferenciado para días festivos o jornadas ordinarias, ya que las plantillas se fijan de manera global en función de la contratación".

En el 99% de las residencias, "los días festivos se trabaja con el mismo personal de atención directa que en un día laborable".

Esto implica que los servicios mínimos decretados para la jornada de huelga "reproducen exactamente el personal habitual de atención directa, impidiendo en la práctica que las trabajadoras y trabajadores puedan ejercer su derecho fundamental a la huelga".

Los sindicatos "denuncian que la imposición de unos servicios mínimos claramente abusivos y fijados sin negociación previa demuestra la falta de voluntad real de la Administración para respetar el libre ejercicio del derecho de huelga".

Subrayan, además, que estos servicios mínimos "han sido establecidos de forma unilateral, sin contar con el comité de huelga, vulnerando los principios legales que deben garantizar el equilibrio entre la prestación de servicios esenciales y un derecho fundamental reconocido constitucionalmente".

Ante esta situación anuncian que trasladarán el asunto a los servicios jurídicos de cada organización sindical para valorar la interposición de las acciones legales correspondientes.

Asimismo critican que en las residencias de mayores se vienen soportando "servicios mínimos" de facto durante todo el año, "como demuestra la inexistencia de diferencias reales entre un día festivo y un día normal en cuanto a dotación de personal".

"Fijar los servicios mínimos apenas cuatro días antes de la huelga supone, a su juicio, un ataque profundo contra los derechos fundamentales de la plantilla".

Por todo ello, los sindicatos negociadores solicitan una reunión urgente con la Administración competente "para exigir aclaraciones sobre los criterios utilizados y reclamar una revisión inmediata de los servicios mínimos establecidos, con el fin de garantizar el respeto efectivo al derecho de huelga del conjunto de las personas trabajadoras del sector en La Rioja".