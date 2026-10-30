Los sindicatos piden un "grito unánime" en La Rioja tanto en la huelga general como en la manifestación convocadas

LOGROÑO, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT, CC.OO, CNT y STE-Rioja han registrado, en la mañana de hoy, la convocatoria de manifestación que culminará, en Logroño, la huelga nacional prevista para el próximo 11 de noviembre pidiendo lanzar, desde La Rioja, "un grito unánime".

El secretario general de UGT en La Rioja, Jesús Izquierdo, ha señalado que, ante esta convocatoria de huelga, "hay que hablar de salarios, de servicios públicos, de pensiones y, en especial, de vivienda, porque es insostenible la situación" actual.

"Queremos hacer un llamamiento a toda la ciudadanía a secundar esta huelga general; pero, sobre todo, a participar en las movilizaciones", ha dicho.

Y es que ese día, desde La Glorieta del Doctor Zubía, partirá, a las 18:00 horas, una manifestación que recorrerá el centro de Logroño hasta llegar a la Concha del Espolón con el lema 'Vivienda, pensiones, salarios y servicios públicos'.

Ha emplazado, también, a la patronal, "a que resuelva la situación de la negociación colectiva", porque, ha visto, "si no se incrementan los salarios será imposible que podamos tener una vivienda de forma digna".

La portavoz del Sindicato de la Vivienda de La Rioja, Cristina Briongos, ha hecho un llamamiento a "organizarse" en todos los barrios, y en los diferentes "comités que están funcionando" y que llevan "impulsando" esta huelga en las últimas semanas.

"Nuestra posición es clara; o vivienda universal o huelga general, y que queremos incidir en cómo mientras nuestros jefes y nuestros rentistas se enriquecen a nuestra costa, la clase obrera se ve empobrecida constantemente", ha relatado.

El secretario general de Comisiones Obreras, Rodrigo Alfaro, ha avanzado que, el 11 de noviembre, se va a "parar" el país y, como colofón, va a suceder una "histórica" manifestación por las principales arterias de las ciudad.

"La sociedad está cansada de que los salarios no lleguen a final de mes, del bulo de que las pensiones no tienen futuro, de que se estén cargando los servicios públicos y, sobre todo, de que no nos llegue para vivir en un lugar digno", ha afirmado.

Ha calificado "de vergüenza" que en La Rioja se destine más del cincuenta por ciento del Salario Mínimo Interprofesional para poder pagar el alquiler o una vivienda: "No lo podemos consentir y la sociedad está hasta las narices".

La portavoz de CNT, Susana Ramírez, ha apuntado al "empobrecimiento de los salarios" y de las "pensiones", así cómo al "desajuste y el desbaratamiento del sistema de vivienda".

"Es increíble que una cuarta parte de la población sea pobre y que no tenga acceso a la vivienda y que dejemos todo en manos de los fondos buitre", ha clamado.

Desde el Sindicato de Enseñanza STE-Rioja, Nuria Miguel ha animado, "lo primero, a toda la ciudadanía", y, también al colectivo del profesorado, "porque motivos", ha resaltado, "tenemos suficientes".

"Por ello animamos a toda la comunidad educativa, familia, alumnado, profesorado a secundar la huelga del día 11 de noviembre", ha finalizado.