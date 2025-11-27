Sindicatos residencias se manifestarán el sábado en Logroño contra el "bloqueo de la patronal" al convenio

Sindicatos residencias anuncian que se manifestarán el sábado en Logroño contra el "bloqueo de la patronal" al convenio - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos negociadores del IV Convenio Regional de Residencias y Centros de Día -UGT, CCOO, CSIF y USO- han anunciado una manifestación para este sábado 29 de noviembre, a las 18,00 horas, desde la Plaza de la Diversidad y que concluirá frente al Palacio de Gobierno riojano, contra el "bloqueo de la patronal".

Ha sido en comparecencia de prensa, en la que han intervenido la secretaria de Acción Social de UGT Servicios Públicos, Dary Saiz, la secretaria general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones de La Rioja, Carmen Fernández, el delegado sindical de CSIF, Ángel Laspeñas, y el secretario de Acción Sindical de USO, Jesús Fernández.

Saiz ha recordado que "desde el mes de octubre venimos realizando concentraciones en las puertas de los centros de trabajo, con el objetivo de reivindicar una mejora sustancial de las condiciones laborales". "Con estas acciones queremos visibilizar que las propuestas ofrecidas por la parte empresarial, tal y como hemos señalado en diferentes ocasiones, no están a la altura de las necesidades del sector", ha añadido.

Ha señalado que "la oferta patronal se limita a incrementos salariales y a reducciones de la jornada anual que consideramos claramente insuficientes", algo que, según Saiz, hace que el sector "no resulte atractivo ni frenen la enorme fuga del personal que estamos experimentando, llegando incluso a empeorar la situación actual".

Ha destacado que "esto provocaría que alrededor de 2.000 personas trabajadoras en La Rioja vieran absorbidos sus pluses de domingos, festivos, noches y antigüedad por la subida del SMI, llevando a que el 70 por ciento de las plantillas tuviera que trabajar domingos, festivos y noches sin ningún tipo de compensación".

Por otra parte, la representante de UGT ha apuntado que "la reducción de la jornada planteada por la patronal se queda también muy lejos del número de horas anuales que debería asumir el personal en estos centros, que soporta cargas de trabajo físico y mental descomunales". En definitiva, las propuestas actuales empeoran ya lo conseguido.

Con ello, Saiz ha señalado que no tienen intención "de detener las movilizaciones hasta lograr que la patronal reflexione y acepte las mejoras que, de manera unitaria, los sindicatos hemos propuesto sobre la mesa. Estamos dispuestos a llegar hasta donde sea necesario para conseguirlo". De hecho, plantean una subida del 25 por ciento en tres años, frente al 11 por ciento que propone la patronal.

"No podemos seguir consintiendo la falta de humanidad de una patronal que valora más el beneficio económico que la dignidad de sus personas trabajadoras y de nuestros mayores. Resulta especialmente incomprensible que aleguen que las cuentas no salen cuando estamos ante un sector que arroja beneficio año tras año", ha apostillado.

REUNIÓN CON EL GOBIERNO

Por su parte, Fernández ha indicado que ayer mantuvieron una reunión con la directora general de Dependencia, Ana Zuazo, y con el viceconsejero de Salud y Políticas Sociosanitarias de La Rioja, José Antonio Oteo, para "volver a transmitirles la situación que tenemos hoy en día en las residencias y que no se puede seguir ignorando".

En el encuentro "les explicamos cómo se vive realmente el día a día en las residencias y en los centros de día, ya que se cuenta con plantillas insuficientes, ausencias constantes en los turnos, que hace que no se puedan cubrir porque no hay profesionales que quieran entrar a un sector donde se cobra tan solo 1000 euros al mes trabajando más de 250 euros al mes y en turnos de 7 horas incluidos domingos y festivos".

Fernández ha indicado que desde la Consejería "reconocieron que habían hecho un gran esfuerzo económico aumentando hasta un 35 por ciento la plaza concertada, mientras a nosotros la patronal nos ha ofrecido a partir de octubre una subida de un 0,5 por ciento que supone 6 euros al mes en bruto". Con ello, ha afirmado que el dinero del Gobierno "no está llegando a las trabajadoras, no está llegando al sector".

Por eso, ha exigido a la Administración que "pidan medidas urgentes a esta patronal; que hable con ellos que se siente, que dialogue y que vuelva a reunirse con nosotros para tomar ciertas medidas que se necesitan urgentemente".

AFECTACIÓN A LOS USUARIOS

Laspeñas ha lamentado que "la falta de personal afecta directamente a los cuidados de las personas residentes, que están pagando, que estamos pagando, por unos servicios que no estamos recibiendo". "Los familiares lo sabemos, lo vemos cada día y sufrimos las consecuencias; teniendo que suplir las carencias de un servicio cada vez más deficiente", ha añadido.

Ha indicado que "estamos luchando no sólo por unas condiciones laborales y retributivas dignas de los trabajadores, estamos luchando por el bienestar y la dignidad de nuestros mayores". "Desde la parte social queremos hacer hincapié en la importancia de la movilización como vía para conseguir derechos laborales que engloben salarios, jornada y condiciones laborales dignas en general. Y por ello, seguiremos concentrándonos en las puertas de los centros, tal y como marca nuestro calendario de protestas".

Fernández, por su parte, ha señalado que "no debemos olvidar que corresponde a la Administración con competencia en atención a los mayores y a las personas vulnerables, velar por la calidad de los servicios y tener en cuenta a los trabajadores y sindicatos que denunciamos la falta de personal y que el sector está decayendo".

Ante ello, "tenemos que manifestarnos, y si después de la protesta no hay avances, podemos llegar a la huelga, algo a lo que no deseamos llegar, pero si es necesario actuaremos".