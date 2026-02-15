Situación de aviso en el río Ebro a su paso por La Rioja por aumento importante de caudal

LOGROÑO, 15 (EUROPA PRESS)

La Confederación Hidrográfica del Ebro ha informado que se mantiene el seguimiento de la avenida que se está desarrollando actualmente. Hay dos crecidas en paralelo, una en la zona de cabecera del río Ebro y otra que está teniendo lugar en el tramo medio del Ebro.

Acerca de la crecida procedente de la cabecera (ríos burgaleses y de Álava, sobre todo), el máximo en el río Ebro ya se ha registrado en Miranda, en torno a las 5,30 de esta madrugada, con unos valores de caudal de 440 m3/s.

Esta crecida se está desplazando por el eje del Ebro y se calcula que llegue a Logroño a lo largo de la tarde de hoy domingo 15 de febrero, con unos valores que oscilan entre 800-900 metros cúbicos por segundo.

En cuanto a la parte media del Ebro, esta crecida viene generada por las aportaciones de los ríos Arga, Ega e Irati Aragón, principalmente el Arga y el Ega. Las crecidas están ahora en la parte baja de estos ríos; en concreto en el Arga, en la estación de Funes, y en Ega, en la estación de Andosilla. La tendencia de las estaciones de aforo es descendente.

En cuanto a los ríos Irati y Aragón, todas las estaciones de aforo están en situación de descenso. Esta crecida se está reflejando en la estación de Castejón, que actualmente registra unos 1700 m3 por segundo. E irá alcanzando su máximo a lo largo de esta tarde de domingo, con una horquilla estimada entre 1800-1900 metros cúbicos por segundo, pero que todavía tiene cierta incertidumbre porque depende de cuando marque su máximo el Arga en Funes.

Se mantiene el seguimiento de la avenida y sí que hay previsión de precipitaciones que empezarían a darse en la tarde de hoy y durante toda la noche. La CHE estima que estas precipitaciones generen un nuevo evento de crecida.