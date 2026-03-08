Sofocado un fuego en una casa cueva en Arnedo

Archivo - Vista de la localidad de Arnedo, en una imagen de archivo - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un fuego ha sido sofocado esta mañana en una casa cueva de Arnedo, sin que se hayan producido daños personales, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 10,09 horas de este domingo, un particular ha informado al Centro de Coordinación de Emergencias del incendio en una casa cueva situada debajo del castillo, en Arnedo.

Desde SOS Rioja se ha informado a Policía Local de la localidad y se han movilizado a los Bomberos del CEIS Rioja, así como a los recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud en preventivo.

El incendio ha afectado a un colchón y a varios trozos de madera de una habitación, sin que se hayan producido más daños materiales ni personales.