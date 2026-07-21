Sofocado un incendio en una fábrica de materiales de construcción situada en el camino viejo de Alberite, en Logroño

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LOGROÑO 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Bomberos de Logroño han sofocado esta tarde un incendio en una fábrica de materiales de construcción situada en el camino viejo de Alberite. No hay que lamentar daños personales.

Según informan desde SOS RIOJA 112, varias llamadas han dado aviso del suceso sobre las 15,20 horas de este martes informando de un fuego detrás de una fábrica de ladrillos.

Desde SOS-Rioja se han enviado recursos en primera salida de Bomberos de Logroño, así como recursos sanitarios del Servicio Riojano de Salud en preventivo, y se informa a las Fuerzas de Seguridad.

El incendio ha afectado a pallets, material de construcción, maderas, a la instalación eléctrica y alguna herramienta situados en el exterior de la nave.

Las labores de extinción efectuadas han consistido en el enfriamiento y contención de la zona afectada para evitar la propagación al exterior del recinto.

Los daños se han limitado a la empresa sin que se dieran afecciones a propiedades colindantes.