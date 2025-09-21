Sofocado un incendio en una vivienda de la calle Royo de Arnedo

Archivo - Parque de bomberos del CEIS Rioja de Arnedo - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del CEIS Rioja han sofocado un incendio en una vivienda situada en la calle Royo de Arnedo. No hay que lamentar daños personales.

Según informan desde SOS RIOJA 112, el aviso se ha recibido sobre las 08,00 horas de este domingo y hasta el lugar de los hechos se han personado, además de los bomberos, Guardia Civil y Policía Local así como a los recursos sanitarios de emergencias del Servicio Riojano de Salud en preventivo.

El fuego se ha producido en la parte alta de la vivienda, afectando al tejado que ha sufrido daños.