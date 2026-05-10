Sofocado un incendio en una vivienda de Nieva de Cameros

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LOGROÑO 10 May. (EUROPA PRESS) -

Bomberos de Logroño han sofocado un incendio en una vivienda situada en la Avenida Serafín Santamaría Bueno, número 10, de Nieva de Cameros. No hay que lamentar daños personales.

Según informan desde SOS RIOJA 112, el suceso se ha producido a primera hora de esta mañana y hasta el lugar de los hechos se han personado efectivos de la Guardia Civil y se movilizan Bomberos de Logroño, así como recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud con carácter preventivo.

Tras la actuación de los bomberos, estos han informado de que ha resultado afectada la cubierta de la vivienda.