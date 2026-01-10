Solicitan colaboración ciudadana para localizar a Manolo Cambronero, desaparecido este sábado por la zona de La Cava - COLEGIO SALESIANOS DOMINGO SAVIO DE LOGROÑO

LOGROÑO 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

Solicitan colaboración ciudadana para encontrar a Manolo Cambronero, un salesiano perteneciente al Colegio de la comunidad Domingo Savio de Logroño tras su desaparición.

Al parecer, Cambronero ha desaparecido este sábado, sobre las 12,00 horas, por la zona de 'La Cava' de la capital riojana. En el momento de su desaparición llevaba dos cachabas y gorro.

Como han informado desde la propia comunidad ya está avisada la Policía Local y Nacional.

Piden a los vecinos de la ciudad que si saben algo de su paradero se pongan en contacto inmediatamente con la Policía.