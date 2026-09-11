Solicitan más de 115 años de cárcel para 8 acusados de robar encapuchados y con violencia en bares de La Rioja Alta

Archivo - Palacio de Justcia de La RIoja, juzgados de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Fiscal solicita una pena total de más de 115 años de prisión para ocho acusados de siete delitos de robo con fuerza en establecimiento abierto al público, delitos de hurto, estafa, robo con violencia e intimidación y de lesiones leves tras entrar a robar en diferentes establecimientos de La Rioja Alta en el año 2023 utilizando para ello coches robados, pistola e incluso disfraces.

Las penas que solicita el Fiscal cambian según la implicación de los acusados y oscilan entre el año y los 3 meses de prisión y los 14 años de cárcel que, en concreto, pide para uno de los acusados, J.A.M., el que más participó en los hechos. Precisamente, y sumando todos los delitos que se le imputan a esta misma persona, se enfrenta a más de 52 años de cárcel. El juicio tendrá lugar los días 14,15 y 17 de septiembre en el Palacio de Justicia de Logroño.

Por responsabilidad civil todos los acusados deberán indemnizar a los establecimientos perjudicados en más de 42.000 euros.

Según el escrito del Fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, el primer hecho del que se tiene constancia se remonta al 18 de marzo de 2023 cuando uno de los procesados -muchos de ellos cuentan con antecedentes penales previos- intentó acceder a un bar de Haro con la finalidad de apropiarse de cuantos efectos de valor encontrase en su interior. Sin éxito en su plan criminal sí que causó daños en el establecimiento por valor de 2.000 euros.

Apenas un mes después, el 19 de abril de 2023, entre las 02,30 y las 02,50 horas, otros de los dos acusados acudieron a un bar de Santo Domingo de la Calzada. Una vez allí, forzaron la cerradura y se llevaron el dinero de la máquina tragaperras. El valor total de lo sustraído y los daños causados ascendió a 2.244 euros. Posteriormente también acudieron al interior de un empresa de la misma localidad riojana donde robaron el dinero de la caja registradora, 751,20 euros.

Ya en el mes de mayo, otros procesados volvieron a un bar de Haro donde "aprovechando un descuido de la propietaria" sustrajeron su bolso con 500 euros en efectivo. Además, aprovecharon las tarjetas de crédito de la propietaria para efectuar pagos no autorizados.

Los hechos que relata el Fiscal también se remontan al 19 de mayo de 2023 cuando de nuevo, otros de los procesados acudieron a una cafetería, también de Haro, donde realizaron numerosos destrozos y además robaron todo el dinero efectivo disponible. El valor total de los daños causados y el robo asciende a 11.246,12 euros.

HARO, CIHURI, CENICERO, SAN VICENTE E INCLUSO VIZCAYA

El Fiscal prosigue relatando diferentes entradas a bares o cafeterías tanto de Haro como de Cihuri, Cenicero, San Vicente de la Sonsierra e incluso en Vizcaya durante todo el año 2023.

En uno de ellos, el ocurrido el 22 de mayo de ese mismo año, varios de los acusados acudieron a un bar situado en la calle El Mazo, número 12, de Haro. Allí uno de ellos apuntó con una pistola al camarero, lo tiró al suelo y lo roció con spray pimienta. Los acusados sustrajeron efectivo de la caja registradora por importe de 400 euros así como un teléfono móvil valorado en 325 euros.

Finalmente, muchos de los acusados entraron en prisión provisional aunque algunos de ellos se encuentran en libertad.

Para el Fiscal estos hechos son constitutivos de siete delitos de robo con fuerza en establecimientos abiertos al público, uno de robo con violencia e intimidación y otro de hurto y estafa. Para algunos de ellos, el Fiscal ve las circunstancias agravantes de 'disfraz' y multireincidencia. Finalmente por responsabilidad civil solicita en total más de 42.000 euros.