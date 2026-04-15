Solo un entorno escolar de Logroño respira aire seguro conforme a las directrices de la OMS

LOGROÑO 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Todos los entornos escolares de Logroño, excepto el del CEIP Ana María Matute, están por encima de los niveles de dióxido de nitrógeno (NO 2 ) considerados seguros por la OMS. Éste es el resultado obtenido en la capital riojana por una campaña estatal de ciencia ciudadana en la que participaron el grupo local de Ecologistas en Acción y FAPA Rioja y más de una veintena de personas voluntarias de todas las edades.

En Logroño se instalaron 34 captadores en otros tantos entornos escolares distintos. Los dispositivos permanecieron instalados durante un periodo de tres semanas, entre el 8 y el 30 de noviembre de 2025, y han permitido obtener una muestra representativa de los niveles de concentración de NO2 en distintos puntos de la ciudad.

Fruto de ello es el informe nacional que hoy se ha dado a conocer que puede consultarse aquí https://www.ecologistasenaccion.org/365706 y que también se publica en las páginas web de Ecologistas en Acción y Fapa Rioja, disponible en el siguiente enlace: https://faparioja.org/2026/04/15/informe-calidad-del- aire-en-colegios-de-logrono/

CONCLUSIONES

De dichos informes, podemos extraer una primera conclusión clara para Logroño: la práctica totalidad de los entornos escolares analizados presenta niveles de contaminación superiores a los recomendados por la OMS para la protección de la salud.

Todas las mediciones, excepto la correspondiente al entorno del CEIP Ana María Matute, supera el valor anual considerado seguro por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Esto implica que el 97% de los entornos escolares está expuesta a niveles considerados inseguros por el citado organismo internacional. Resulta muy preocupante que el entorno del CPC Agustinas

La segunda conclusión dice que el análisis de los datos pone de manifiesto una relación directa y significativa entre la intensidad del tráfico rodado a motor y los niveles de contaminación registrados.

Todos estos resultados son muy preocupantes. El dióxido de nitrógeno (NO2) es un compuesto altamente oxidante con efectos nocivos directos sobre la salud humana. En primer lugar y por su vía de entrada al organismo a través de la respiración, el NO 2 genera importantes problemas respiratorios, como un aumento de la incidencia de asma, enfermedades inflamatorias bronquiales o pulmonares, patología irritativa y alérgica.

Más allá de esto, al tratarse de un importante proinflamatorio puede asociar efectos mucho más severos en el ámbito de la salud cardiovascular o cerebral.

Valga como ejemplo un reciente estudio publicado en 2026 que identifica al dióxido de nitrógeno y al ozono (resultante de forma secundaria de los niveles del primero) como los dos principales contaminantes responsables de los ingresos en urgencias asociados a enfermedades neurológicas en 10 provincias españolas (Iriso el al (2026).

La elección de los entornos escolares para su medición no es casual. La infancia constituye uno de los grupos más vulnerables a la contaminación atmosférica debido a varios factores fisiológicos: mayor frecuencia respiratoria, mayor proporción de aire inhalado en relación con su peso corporal, mayor actividad física al aire libre y la inmadurez tanto de sus pulmones como de su sistema inmunitario. Todo ello incrementa significativamente el impacto de los contaminantes sobre su salud.

En definitiva, los datos obtenidos evidencian una relación clara entre el tráfico motorizado y los niveles de contaminación por NO2 en los entornos escolares de Logroño.

Por ello, Ecologistas en Acción y Fapa Rioja consideran imprescindible:

La implantación urgente de Zonas de Bajas Emisiones en todos los entornos escolares.

La priorización de actuaciones en los centros con mayores niveles de contaminación.

El cumplimiento efectivo de la Ley de Cambio Climático y su normativa de desarrollo.

"Garantizar una buena calidad del aire en los entornos escolares no solo es una obligación legal, sino una medida esencial para proteger la salud de la infancia y avanzar hacia un modelo de ciudad más sostenible y habitable", finalizan.