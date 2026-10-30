Solucionada la avería "masiva" en la cobertura de telefonía fija y móvil de cuatro municipios de La Rioja

Archivo - La avería afecta a telefonos moviles y fijos - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Telefónica ha informado de que la incidencia que afectaba a la telefonía fija y móvil de varios municipios riojanos desde ayer, jueves, ha quedado "totalmente solucionada".

Según informó SOS RIOJA 112, este pasado jueves el Centro de Emergencias recibió varias llamadas informando de problemas de cobertura de telefonía fija y móvil en los municipios de Autol, Alfaro, Rincón de Soto y Cervera del Río Alhama.

Desde el SOS Rioja se contactó con Telefónica, que comunicó que se trataba "de una avería masiva que afectaba a distintos puntos de La Rioja".