La sororidad da paso al affidamento en la lucha feminista: "Mucha parte de nuestros problemas son políticos"

Kirké premia la labor desarrollada por Sara Carreño y Eva Tobías en la pasada legislatura

LOGROÑO, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Kirké, Isabel Ilzarbe, ha señalado cómo, en la lucha feminista, "mucha parte de nuestros problemas no son privados, son políticos" y, por eso, esta asociación ha querido dar "un paso más" a la sororidad y crear unos premios basados en el affidamento.

La asociación 'Kirké: Feministas Radicales en Acción' ha entregado, hoy, los Premios Kirké Affidamento, creados para reconocer la labor desempeñada por mujeres en los ámbitos de la cultura, la política y la vida cotidiana general de La Rioja cuyas acciones ayudan a avanzar hacia la consecución de una sociedad igualitaria.

Este año las premiadas han sido Sara Carreño (exdirectora general de Derechos Humanos del Gobierno de La Rioja) y Eva Tobías (exconcejala de Igualdad del Ayuntamiento de Logroño).

La asociación las considera dos mujeres que, desde el desempeño de distintos cargos políticos, han favorecido la puesta en marcha de políticas feministas en la comunidad.

Ilzarbe ha relatado cómo estos premios pretenden "ir más allá" de la sororidad y aplicar un concepto desarrollado por el feminismo italiano (affidamento) por el que, al cuidado mutuo entre mujeres, se suma el reconocimiento de la labor llevada a cabo por otras mujeres.

"Ese encuentro entre nosotras que nos permite entender que mucha parte de nuestros problemas no son privados, sino políticos", ha relatado.

Ha señalado que, por eso, se quiso reconocer a dos mujeres cuyo trabajo, en la pasada legislatura, "estuvo muy focalizado en conseguir una igualdad efectiva entre hombres y mujeres".

También, en reactivar el movimiento feminista de La Rioja, "que había quedado bastante dañado después de la pandemia".

Para Ilzarbe, "aunque vivimos en una sociedad en la que parece que estamos en un mundo igualitario, las cosas no son así".

"Lo vemos con noticias recientes sobre repuntes de violencia machista, de violencia sexual ejercida contra niñas y contra mujeres adultas, lo vemos en la existencia todavía de una brecha salarial muy marcada", ha citado.

"Lo vemos", ha añadido, "en las formas de comportamiento que tenemos las mujeres, asumidas como roles propios de la feminidad que, en realidad, son algo cultural y que lo único que están haciendo es mantenernos en una situación de opresión o de subordinación que consideramos que no nos corresponde".

De este modo, "todavía queda muchísimo por hacer" y, para la presidenta de Kirké, "es importantísimo que se haga desde las instituciones y desde la sociedad civil".

"Tenemos que ir de la mano las instituciones, las asociaciones, la ciudadanía en general, porque si no, no vamos a conseguir absolutamente nada", ha aseverado.

Tobías ha recogido el premio con "orgullo compartido" porque, ha dicho, formó "parte de un equipo de gobierno que el principio de igualdad y el eje transversal de la igualdad" lo tuvieron "muy claro".

"Yo siempre he creído que el movimiento asociativo es clave", ha añadido Carreño, "y en particular en el feminismo es imposible que desde las instituciones se avance si no es porque haya ese empuje de mujeres feministas".