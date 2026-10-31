SOS Hospital de Calahorra confirma la convocatoria de una nueva manifestación para el 7 de noviembre

Archivo - Imagen de archivo de una asamblea anterior de la Plataforma SOS Hospital de Calahorra - LA BRÚJULA - Archivo

Antes de la protesta, la Plataforma celebrará cuatro asambleas informativas en Cervera, Alfaro, Arnedo y Calahorra

CALAHORRA (LA RIOJA), 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Ciudadana SOS Hospital de Calahorra ha convocado una nueva manifestación para el sábado 7 de noviembre, a las 18 horas, "en defensa del hospital y de la sanidad pública". Se confirma así la tercera movilización de este tipo que ya adelantara en el pasado pleno municipal el concejal de Izquierda Unida .

Como en las dos anteriores, la manifestación partirá de la plaza del Raso, recorrerá las calles Grande y Mártires y finalizará en la glorieta Quintiliano, donde se dará lectura a un manifiesto.

La plataforma considera "necesario mantener las movilizaciones ante lo que interpreta como un progresivo deterioro del Hospital de Calahorra".

Lamenta, al mismo tiempo, que "las decisiones del Gobierno de La Rioja y de la Consejería de Salud están reduciendo su capacidad asistencial y su autonomía de gestión".

A juicio del colectivo, el hospital, "que durante 25 años ha sido un referente sanitario para La Rioja Baja, corre el riesgo de convertirse en un centro de menor entidad, subordinado al Hospital San Pedro de Logroño, con recortes en su cartera de servicios, presupuesto, plantilla y capacidad organizativa".

SOS Hospital sostiene que "el centro ha dejado de ser una prioridad para el Gobierno regional y considera insuficientes las inversiones destinadas a reparar instalaciones o sustituir equipamientos obsoletos si no van acompañadas de medidas que garanticen la calidad asistencial".

LA SITUACIÓN DE LA ATENCIÓN PRIMARIA.

Diez reivindicaciones al Gobierno de La Rioja La plataforma, que mantiene sus reivindicaciones desde febrero de 2025, plantea diez exigencias a la Consejería de Salud para recuperar y reforzar la capacidad asistencial del hospital:

1. Presupuestos e inversiones suficientes, sin recortes, que permitan renovar y ampliar la tecnología sanitaria, dando prioridad al TAC y a la resonancia magnética.

2. Declarar de difícil cobertura todos los grupos profesionales y especialidades del Hospital de Calahorra para facilitar la incorporación de personal.

3. Recuperar los procesos de selección específicos para el hospital, que, según la plataforma, no se realizan desde 2023, con el fin de cubrir las vacantes con profesionales que dediquen su jornada completa a la población de referencia.

4. Establecer incentivos laborales que permitan retener a los profesionales y frenar su marcha a otros centros.

5. Detener los recortes en la cartera de servicios y garantizar su mantenimiento, evitando desplazamientos innecesarios de pacientes, especialmente de las personas mayores.

6. Realizar una auditoría de la estructura del hospital y modernizar las habitaciones cuya renovación, según el colectivo, está pendiente desde 2022.

7. Reparar los desperfectos de las instalaciones y garantizar su seguridad.

8. Recuperar la autonomía de gestión y organización que el hospital mantuvo durante sus primeros 25 años.

9. Reincorporar a la estructura del Hospital de Calahorra a los profesionales cuyos puestos, según denuncia la plataforma, fueron trasladados en marzo de 2025 a la relación de puestos de trabajo del Hospital San Pedro.

10. Exigir responsabilidades a los directivos del Servicio Riojano de Salud (SERIS) por lo que el colectivo considera una situación de abandono del centro.

CUATRO ASAMBLEAS INFORMATIVAS ANTES DE LA MANIFESTACIÓN.

Con el objetivo de explicar sus reivindicaciones y movilizar a la población de La Rioja Baja, SOS Hospital ha organizado cuatro asambleas informativas, todas ellas a las 19 horas, con el siguiente calendario:

Lunes 2 de noviembre, Cervera del Río Alhama: salón de plenos del Ayuntamiento.

Martes 3 de noviembre, Alfaro: locales del antiguo Ayuntamiento, en la plaza de España.

Miércoles 4 de noviembre, Arnedo: locales del Palacio de la Baronesa.

Jueves 5 de noviembre, Calahorra: locales del Parador Nacional.

La plataforma hace un llamamiento a los vecinos de toda La Rioja Baja para que participen tanto en las asambleas como en la manifestación del 7 de noviembre.

Su objetivo, según señala, es mantener y recuperar un hospital que garantice una asistencia sanitaria cercana, de calidad, segura y equitativa respecto al resto de la comunidad autónoma.

El colectivo concluye su convocatoria con un mensaje dirigido a la ciudadanía: "La neutralidad es abandono".